CHP’de erken seçim ve adaylık bilmecesi

İstanbul’da bir dizi toplantı gerçekleştiren, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş ile görüşen CHP lideri Özgür Özel’in çağrısıyla başlayan erken seçim tartışmaları, “CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?” sorusuyla devam ediyor.

Adayın belirlenmesine yönelik yöntem tartışmalarının yanı sıra adayın açıklanması ile ilgili zamanlama konusunda da fikir ayrılıkları bulunuyor. CHP’de, parti içi tartışmalara yol açmayacak, “Kimseyi küstürmeyecek” formül arayışı devam ediyor.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirlenmesine yönelik, “Sandık kuralım, üyelere soralım” görüşüne karşı çıkanlar, adayın erken açıklanmasının sakıncalarına da dikkati çekiyor. CHP’nin mevcutta 1,6 milyon olan ve artması beklenen üyelerinin tercihinin İBB Başkanı İmamoğlu’ndan yana olacağını tahmininde bulunanlar, Mansur Yavaş’ın dışarıda bırakılmasından doğacak rahatsızlıkla ilgili endişeli olduklarını belirtiyor.

ADAYLIK SORUNU

CHP’nin AKP’nin en az üç puan önünde olduğunu ortaya koyan kamuoyu araştırmalarına işaret eden CHP’liler, “AKP, bu tablo ile erken seçim kararı almaz” görüşünü paylaşıyor. Erken seçim kararı alınmadan aday açıklamanın adaya zarar vereceğini kaydeden bazı partililer, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden adaylığı konusundaki tartışmaların da altını çizerek, “Anayasa kaynaklı adaylık sorunu olan birinin karşısına adayımızı atmamalıyız. Kamuoyu CHP’nin adayını değil, erken seçim olmazsa Erdoğan’ın yeniden aday olamayacağını tartışmalı” diyor.

ZAMANLAMA KAYGISI

CHP’de, zamanlamanın erken olması ve “Aday, üyelere sorulsun” önerisi de tartışılıyor. CHP Parti Tüzüğü’nün aday belirleme konusunda TBMM Grubu’nu yetkilendirdiğine dikkat çekilerek şu değerlendirmeler yapılıyor:

“Üyeler, duygusal davranabilir. Ön seçimden kimin çıkacağı kesin olarak bellidir demek, yanlış olmaz. Bu tabloda, olası Cumhurbaşkanı adaylarından birini küstürmek doğru değil. Erken seçim kararı alınmadığı takdirde, açıklanan aday üç yıl boyunca (Seçimlerin normal takvimde yapılması durumunda) kampanya süreci mi yürütecek? Adayın, erken seçim kararı alınmasının ardından açıklanması gerekiyor. Aksi takdirde, adaylık sorunu bulunan Erdoğan’ın karşısına çıkacak adayımızın yıpranma ihtimali de bulunuyor. İmamoğlu ve Yavaş dışındaki potansiyel adayların potansiyeli de bu tartışmalarla ortadan kaldırılıyor. Ancak geldiğimiz noktada, ‘Laf ağızdan bir kere çıktı’ düşüncesiyle Genel Merkez’in kararına saygı duyacak, partiyi kamuoyu önünde tartıştırmayacağız.”