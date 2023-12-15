CHP’de ‘eski İYİ Partili aday’ taktiği gündemde

CHP’nin yerel seçimlerde daha önce İYİ Parti’de siyaset yapmış isimleri belediye meclis üyesi adayı yapmayı planladığı belirtildi.

CHP’de dün gerçekleşen Parti Meclisi (PM) toplantısında 226 seçim çevresindeki adayın belirlenmesi ile yerel seçim hazırlıklarına hız verildi. DW Türkçe'den Kıvanç El'in aktardığına göre CHP, bazı büyükşehirlerde meclis üyesi adaylarını daha önce İYİ Parti'de siyaset yapmış isimlerden seçerek, bu partinin seçmeninin desteğini almaya çalışacak.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu ile Ankara'da Mansur Yavaş'ı yeniden aday gösteren CHP, Bursa'da 2019 yılında Millet İttifakı'nın adayı olan ancak seçimi 47 bin oyla seçimi kaybeden Mustafa Bozbey'i de yeniden yarışa dahil etme kararı aldı. Yaklaşık 10 bin oyla kaybedilen Balıkesir'de de eski vekil Ahmet Akın aday olarak belirlendi. "100. Yıl Affı"yla atıldığı partiye dönen Tanju Özcan’sa yeniden Bolu’dan aday gösterildi.

İzmir, Aydın, Eskişehir, Adana, Mersin gibi büyükşehirlerde ise adaylar önümüzdeki haftalarda açıklanacak.

Büyükşehirlerde ilçe adayları henüz belirlenmedi. Önümüzdeki hafta yapılacak PM toplantısında 200'ü aşkın yerde adayların ilan edilmesi bekleniyor.

ESKİ İYİ PARTİLİLERE ADAYLIK

İstanbul ve Ankara'da ilçe belediye başkan adaylarının belirlenmesine yönelik çalışmalar başkanlarla birlikte yapılacak. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Yavaş'ın ilçe adaylarının belirlenmesindeki ağırlıklarının yüksek olacağı belirtiliyor. Bu illerde İYİ Parti'nin de yerel seçimlerde aday çıkaracak olması nedeniyle özellikle belediye meclis üyelikleri için bu partide siyaset yapmış isimlere yer verilmesi bekleniyor.

Bursa ve Balıkesir'de ise büyükşehir belediye başkan adayları ile genel merkez, ilçe belediyelerinin adaylarını birlikte belirleyecek.

Henüz karar verilmeyen diğer illerde yapılacak eğilim yoklamaları, kamuoyu anketleri ve milletvekillerinin hazırladıkları raporlara göre belirlenecek muhtemel adaylar PM'ye sunulacak.