CHP’de hedef adalet ittifakı

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, aralarında BirGün’ün de olduğu bir grup gazetecinin kurultay iptali olasılığı ve kayyum tartışmalarıyla ilgili sorularını yanıtladı.

CHP’li Selin Sayek Böke, CHP’nin, “Milli iradeye darbe yapanlara karşı demokrasiyi savunma hattını” toplumla birlikte çizdiğini vurguladı. CHP’nin 6 Nisan’da olağanüstü kurultaya gidilmesi yönündeki kararını Böke, “Partinin iradesine saldırı yapmaya çalışanlara karşı bütün delegelerle il başkanlarıyla kararlılık hattı çizme” olarak değerlendirdi.

‘KAYYUM İHTİMALİ YOK’

Olağanüstü kurultay kararına karşın CHP’ye kayyum atanma riskinin devam ettiği yönündeki görüşlerle ilgili de konuşan Böke, “Kurultay kararı bu ihtimali ortadan kaldırıyor. Bizim böyle bir gündemimiz yok” dedi.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke

6 Nisan’da gerçekleştirilecek kurultayın yalnızca CHP’yi ilgilendiren bir kurultay olmadığının altını çizen Böke, şu görüşü paylaştı: “CHP’nin Türkiye demokrasisine dair ortaya koyduğu liderliğe dair bir kurultay. Neden CHP ile kavga veriyor iktidar? Çünkü CHP, halkla buluşmuş vaziyette. Bugüne kadar basın üzerinden 'Cumhurbaşkanı adayı kim olur' tartışmasıyla partiyi tartışmaya açma gayretine girdiler. Biz de dedik ki ‘Böyle tartışmamız yok. Biz halka döneriz ve deriz ki sen kimin aday olmasını istiyorsun?’ Ön seçim yaptık, adayımızı belirledik. Tam da bu yüzden adayımıza bir saldırı gerçekleştirdiler. Aynı şeyi kurultay için de söylüyoruz. Şimdi o konu bittiği için kanalları gezdiğinizde ‘CHP’ye kayyum gelir mi gelmez mi, kurultay olur mu olmaz mı’ tartışmaları yapılıyor. Nasıl ki ön seçimle bir kararlı siyaset ortaya koyduysak, şimdi de kurultaya dönük aynı şeyi söylüyoruz. Siz tartışın, biz yapıyoruz. Kendimize de güveniyoruz. Delegelerimizin iradesini ortaya koyabileceği kurultayı 6 Nisan’da yapacağız. Kurultay da halk buluşması niteliğinde olacak.”

MİTİNG 29 MART’TA!

CHP Genel Sekreteri Böke, 29 Mart Cumartesi günü Maltepe’de gerçekleştirilecek miting ile ilgili ise şunları söyledi: “Büyük bir sürecin ilk adımı. CHP, toplumun attığı her adımın siyasi liderliğini üstleniyor. Attığımız her adım, bir sonda değil, bir başlangıçta olduğumuzu gösteriyor. Demokrasiye ve adalete kararlılıkla sahip çıkan 15 milyondan fazla kişi İmamoğlu’na oy verdi. Cumhurbaşkanı adayımızı belirledik. Şimdi, yeni talebimizi söylüyoruz. Milyonlarca insanın oyunu alan İmamoğlu’nun özgürlüğüne kavuşması ve serbest bir siyasi yarışın içerisine girmesine imkan sağlanması… İmamoğlu artık Cumhurbaşkanı adayıdır. Türkiye'nin vakit geçirmeksizin bir seçim sandığına ihtiyacı var. Bu ağır tablo daha fazla taşınamaz. Ekonominin içinde olduğu koşullar, bugün yaşatılan darbeyle birlikte daha da ağırlaşmıştır. Bu derinleşen yoksulluğa, ekonomik yıkıma, hukuksuzluğa, demokrasiyi elimizden alan bu gidişata son verecek olan şey sandıktır. Sandığın da gerçek bir demokrasiyi var edebilmesinin koşulu o sandıkta yarışa girecek olan adayların özgürce bir siyasi rekabete girmesidir.”

‘KARARLILIĞIMIZ SÜRECEK’

Demokrasinin yalnızda seçimden ibaret olmadığının da altını çizen Böke, “Seçime giden süreçlerin de özgür, hakça ve katılımcı olması ile ancak demokratik bir seçim gerçekleştirilebilir” değerlendirmesini yaptı. CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının yalnızca CHP üyelerince değil, 15,5 milyon yurttaşın oyuyla belirlendiğini kaydeden Böke, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu anlayışımız değişmeyecek. Genel Başkanımız bu darbenin yapıldığı an itibarıyla Saraçhane'ye gitti. Ve Saraçhane'de demokrasiye sahip çıkmak isteyenlerle bir araya gelerek onlara tercüman oldu. CHP’nin kurumsalına da yapılan saldırılara karşı bizler de bir dakika bile ayrılmadan Genel Merkezimizde kaldık. Demokrasi, katılımcı bir siyaset kurumu yaratmaktır. Biz o alanları açmak, demokrasi talebinin sözcülüğünü yapmak ve katılım süreçlerinin demokratik şekilde işlemesini sağlamakla sorumlu hissediyoruz kendimizi. Toplumun talebini sokakta, siyasi partilerde, sandıkta dile getirebileceği demokratik kanalları açık tutacağız. Bu kararlılık yalnızca CHP’nin kararlılığı değil, bir halk iradesi ve bir halk kararlılığıdır.”

Maltepe’de gerçekleştirilecek mitingi, “Türkiye ittifakının büyük buluşması” olarak nitelendiren Böke, mitinglerin Maltepe ile sınırlı kalmayacağını ve Türkiye’nin 81 ilinde mitingler düzenleneceğini aktardı. Maltepe buluşmasında, “İmamoğlu'nun adaylığının topluma hep birlikte haykırılacağını” kaydeden Böke, “Geçen hafta sandıklarda buluştuğumuz gibi 29 Mart’ta da Maltepe'de buluşacağız" dedi.

SUÇLAMAYI YAPAN HAİNDİR

Böke, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Suçlamalar CHP içinden geliyor” sözlerini ise “Bu suçlamaları ve tartışmaları içeriden ya da dışarıdan, kim yapıyorsa yapsın haindir” diye yanıtladı.