CHP’de hedef AKP'nin kaleleri

CHP MYK, CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında toplandı. Toplantıda, yoğun katılımla gerçekleşen Yozgat mitinginin yanı sıra yeni dönemin yol haritası da masaya yatırıldı. Mitinge yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti kurmaylarıyla paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, “Mücadeleye kararlılıkla devam” mesajını verdi.

CHP MYK’de, TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik 19 Mart’ta başlayan yargı süreçleri de değerlendirildi. CHP’de, “Yargı darbesi” olarak değerlendirilen sürece yönelik eylemliliğe devam kararı alındı. Bu kapsamda 23 Nisan’da CHP lideri Özel’in, Birinci Meclis’te yurttaşlara hitap edeceği belirtildi. CHP kurmayları, Özel’in konuşmasında, “Milli egemenlik ve milli irade” vurgusu yapacağını söyledi.

MİTİNGLERE DEVAM

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 23 Nisan’da Ankara’da gerçekleştirilecek halk buluşmasının ardından 26 Nisan’da Mersin’de miting düzenlenecek. Mersin'in ardından 3 Mayıs’ta CHP, Konya’da yurttaşlarla buluşacak. Her hafta Çarşamba günü İstanbul’un farklı bir ilçesinde gerçekleştirilen mitinglere de devam edilecek.

Mitinglerde, milli irade vurgusu yapılacak. 19 Mart itibarıyla yaşanan ve “Yargı darbesi” olarak nitelendirilen sürecin Türkiye’ye verdiği zararlar kamuoyuna anlatılacak. CHP kurmaylarına göre, “Halkın öfkesi sokakta örgütlenecek”. CHP, “AKP’nin kalesi” olarak görülen kentlerde mitinglerini sürdürecek.

İMZA KAMPANYASI

CHP, İmamoğlu’na özgürlük ve erken seçim talepleriyle gerçekleştirilen imza kampanyasını örgütlemeye devam edecek. Bu kapsamda kampanyanın sosyal medya duyurularına ağırlık verilecek. Bu kapsamda 28 milyon imzaya ulaşıldığında kampanya sonlandırılacak.