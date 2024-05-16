CHP’de hedef Belediyeler Birliği: İmamoğlu mu, Yavaş mı?

CHP’de, 31 Mart’ta elde edilen seçim başarısının ardından haziran başında gerçekleştirilecek Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine hazırlık başladı. CHP'nin adayının kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimler yaklaşırken parti kurmayları, öncelikle “İmamoğlu mu Yavaş mı aday olacak?” sorusuna yanıt arandığını bildirdi.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, 31 Mart’ta elde ettiği seçim başarısının ardından haziran ayı başında gerçekleştirilecek Türkiye Belediyeler Birliği seçimlerine kilitlendi. CHP kaynakları, TBB seçimlerinin Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu arasında bir yarışa neden olacağı yorumlarının kasıtlı yapıldığını belirterek, “Mansur Bey de Ekrem Bey de bir yarışa dönüşmesini istemiyor” dedi. CHP’nin TBB adayının, CHP Lideri Özgür Özel tarafından belirleneceği bildirildi.

Türkiye Belediyeler Birliği, haziran ayı başında gerçekleştirilecek seçimin ardından yeni yönetimini belirleyecek. 31 Mart Yerel Seçimleri’nde sandıktan birinci parti olarak çıkan CHP, güçlü bir adayla yarışa dahil olacak.

GENEL MERKEZ DEĞERLENDİRİYOR

CHP'nin adayının kazanmasına kesin gözüyle bakılan seçimlerde adayın kim olacağı, CHP Lideri Özel tarafından, kurmaylarla yapılacak değerlendirmenin ardından duyurulacak.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın isminin öne çıktığı yarışta, tüm tüm CHP’li başkanların firesiz adayın arkasında durması istenecek.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, TBB seçimlerinde kritik önemi bulunan kentlerden Gaziantep ve Maraş’ta Yeniden Refah’ın delegelerinin pozisyonu sonuca etki edecek. YRP delegelerinin vereceği desteğin CHP adayının seçilmesini güçlendireceği değerlendiriliyor.

Adayın Mansur Yavaş olması durumunda İç Anadolu bölgesinin delegelerinin tümünün destek vereceği öngörülüyor. Edinilen bilgiye göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kurmayları ile son bir değerlendirme yaparak nihai kararını verecek.