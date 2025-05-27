CHP’de hedef Saray'a karşı cephe: Demokrasi bloğunu güçlendireceğiz

CHP lideri Özgür Özel, partisinin genel merkezinde Merkez Yönetim Kurulu (MYK) üyeleriyle bir araya geldi. MYK’nin gündemi, kurultay soruşturması, gündemdeki infaz düzenlemesi, asgari ücret ve İBB operasyonları başlıklarından oluştu.

CHP’liler, “Hiçbir somut delile dayanmadığını” savundukları kurultay soruşturmasının 30 Haziran’a ertelenmesinin amacının, “CHP’yi tartıştırmak” olduğunu kaydediyor. Delegelerin iradesinin, olağanüstü kurultay ile de aklandığını belirten CHP kaynakları, “Kurultaya yönelik CHP lehine kararı açıklamak yerine, süreçten istifade etmeye, ‘CHP’de tartışma görüntüsü var’ izlenimi yaratmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullanıyor.

İKTİDAR RİTMİ BOZMAK İSTİYOR

CHP’nin, 19 Mart’ta başlayan İBB operasyonlarına karşı güçlü ve topyekun bir tepki verdiğinin altını çizen parti kaynakları, “İyi bir ivme yakaladık. Toplumsal muhalefeti büyüttük. Gençler ile bir araya geldik, kitlesel eylemler gerçekleştirdik. AKP, CHP’nin yakaladığı ritmi bozmak için kurultay davası gündemde kalsın istiyor” görüşünü savunuyor.

HER SENARYO TARTIŞILIYOR

6 Nisan'da gerçekleştirilen Olağanüstü Kurultay’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in anahtar listesinin delinmediğini vurgulayan CHP kaynakları, şunları söylüyor:

“CHP içindeki birlik görüntüsü iktidarın canını sıktı. AKP bunun için, CHP’nin üstünde yargı sopasını sallandırıyor. Ancak Türkiye, CHP içindeki tartışmaları merak etmiyor. Kurultaydan olumsuz bir karar çıkmasını beklemiyoruz ama olumsuz kararlara yönelik de hazırlığımız var. Her senaryoyu tartışıyoruz.”

CHP kurmayları, Anayasa tartışmaları ile AKP’nin DEM Parti ile CHP’yi karşı karşıya getirmek istediğini de öne sürüyor. İktidarın kutuplaştırma politikasının sokakta karşılığı olmadığının altını çizen CHP’liler, “Seçmenin derdinin yalnızca Saray iktidarıyla” olduğu görüşünü dile getiriyor. CHP’nin iktidar yürüyüşünün önüne geçecek hiçbir tartışmanın tarafı olmayacaklarını belirten CHP’liler, sözlerini şöyle sürdürüyor:

“Kendi cephemizde olan ya da olma ihtimali olan gruplarla kavga edemeyiz. Demokrasi bloğunu güçlendirmeye devam edeceğiz. Muhalefete saldırıp, hukuku yok sayıp diğer tarafta parlamentercilik oynamalarına da izin vermeyeceğiz. AKP, Anayasa ve yasalara uymayı öğrenene kadar mücadelemiz devam edecek.”

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“MİLLET İRADESİ ZİNDANDA”

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, MYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. İmamoğlu’nun tutukluluğuna yönelik değerlendirmeyle sözlerine başlayan Yücel, “Millet iradesi 68 gündür Silivri zindanında” dedi. İBB’ye yönelik operasyonların sayısının artmasına karşın dosyanın içeriğinin halen boş olduğunu ifade eden Yücel, “Soruşturmaların tek bir nedeni var o da İmamoğlu korkusu” diye konuştu.

Yücel, tartışmalı şekilde tamamlanan HSK seçimleriyle ilgili de “Seçimlerde parti aidiyetinin gözetildi” görüşünü dile getirdi.

VIZ GELİR

CHP’li Yücel, Boğaziçi Köprüsü’ne, “İmamoğlu’na Özgürlük” pankartı asan CHP milletvekillerine yönelik adli işlem başlatılmasına da tepki göstererek, şunları söyledi:

“Pusulası hukuk değil saray olanların başlatacağı soruşturmalar bize vız gelir. Talimatlı yargının soruşturmaları da yasakları vicdanlı milyonlara zerre etki etmez.”

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM

Yücel, AKP’nin asgari ücrete ara zam tartışmaları karşısında sessiz kalmasını da eleştirdi. CHP'nin işçi ve işveren örgütlerine ziyaretler gerçekleştireceğini belirten Yücel, “Yapılan görüşmelerin ardından asgari ücret teklifimizi ve KOBİ işveren desteğini açıklayacağız” ifadesini kullandı.

“DERHAL SEÇİM”

İktidara yakınlığıyla bilinen Yeni Şafak’ın faiz artışına yönelik eleştirel haberine de konuşmasında yer veren Yücel, şunları kaydetti:

“Biz bunları aylardır söylüyoruz ama ilginç olan, bunları bu kez iktidara yakın Yeni Şafak gazetesinin manşetten vermesi. İflaslar katlandı, üretici zararda, tüketici zor durumda diyor. Biz de diyoruz ki madem yönetemiyorsunuz o zaman derhal seçime gidelim. Yandaşınız olan gazetenin manşetine kulak verin ve derhal sandığı getirin. Öyle faturayı Mehmet Şimşek’e keserek, 23 yıllık iktidarınızı aklayamazsınız.”

“SENİNLE KİM YENİ ANAYASA YAPAR?”

CHP’li Yücel, Anayasa tartışmalarıyla ilgili ise “Her fırsatta Anayasa’yı ihlal ederken kim seninle Anayasa yapar?” diye sordu.

ESENLER MİTİNGİ

Yücel, sözlerini, CHP’nin 28 Mayıs’ta İstanbul Esenler’de, 31 Mayıs'ta Düzce ve 1 Haziran'da Antalya'da gerçekleştireceği mitinglere çağrı yaparak sonlandırdı. Yücel, "Siyasi partilerle bayramlaşacak mısınız?" sorusunu ise "Hukuksuzlukların devam ettiği bir ortamda bayramlaşma programı yapmayız" ifadesiyle yanıtladı.