CHP’de “hesap” zamanı: 394 dosya disiplin kurullarına gönderildi

Yerel seçimlerde CHP adayı aleyhine çalışan CHP üyelerinin disiplin dosyaları MYK’dan geçti. Somut kanıtlar içeren toplam 394 dosya il disiplin kurullarına sevk edilirken 29 Haziran-3 Temmuz döneminde 13 bin 192 yeni üyenin partiye kazandırıldığı öğrenildi.

CHP yönetimi, 20 Nisan’da il başkanlarına bir yazı göndererek, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri sürecinde CHP üyesi olmasına karşın CHP adayının karşısında pozisyon alan kişilere yönelik disiplin süreci başlatılacağını duyurdu.

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ile CHP Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökan Zeybek imzalı yazıda, “Maalesef bazı üyelerimizin partimiz aleyhine, başka parti ve adayların lehine çalıştığı bilgileri edinilmiştir” denildi.

Parti yönetimi, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde başka parti ya da aday lehine çalışanların isimlerinin raporlanması talep etti. Karar kapsamında CHP’li başkanlar ve başkan adayları ile üyelerin hazırladığı raporlar 29 Nisan’a kadar CHP Genel Merkezi’ne iletildi.

MYK GÜNDEMİNDE

CHP’nin Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu birimi, raporları mercek altına aldı. İlk aşamada Genel Merkez’e ileten bin 819 rapordan delil içermeyenler elendi. Rapor sayısı 638’e kadar düşürüldü. Elemenin ardından dosyalar, 4 Temmuz’da gerçekleştirilen MYK’nin gündemine taşındı. MYK’da yapılan eleme ile dosya sayısı 394’e kadar indirildi. Parti kaynakları, 394 dosyanın, “Geçici uzaklaştırma” talebiyle il disiplin kurullarına iletildiğini söyledi.

Toplam 394 dosya içinde, “Üst kademede” olan yalnızca bir isim bulunduğu bildirildi. Buna göre, Samsun Atakum Belediyesi’nin eski CHP’li başkanı Cemil Deveci’nin de “CHP üyeliği ile bağdaşmayan davranışlar” gerekçesiyle disipline sevk edildiği kaydedildi.

Dosyaların, CHP’nin seçimi kaybettiği yerlerde yoğunlaştığını kaydeden CHP kaynakları en çok dosyası olan seçim çevrelerinin Kırklareli, Selçuk, Dikili, Çukurova ve Seyhan olarak sıraladı.