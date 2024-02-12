CHP’de ikinci MYK başladı: Lütfü Savaş’ın değişmesi beklenmiyor

CHP’de bugün ikinci kez gerçekleştirilen ve saat 21.51’de başlayan MYK toplantısında, “Hatay tartışması” yaşanması beklenmiyor. Kırsalda güçlü olduğu ve son anketlerde de öne çıktığı belirtilen Lütfü Savaş’ın adaylığının geri çekilmeyeceği öne sürülüyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de ikinci Merkez Yönetim Kurulu saat 21.51’de başladı. Hatay, Çankaya ve Kadıköy gibi seçim çevrelerinin adaylarının gündeme geleceği toplantının geç saatlere kadar süreceği bildirildi. Parti kaynakları, Lütfü Savaş’ın adaylığının gerçi çekilmesi yönünde bir eğilim olmadığını kaydetti.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Lütfü Savaş’ın Hatay Büyükşehir Belediye Başkan Adaylığının ilan edildiği 11 Ocak’tan sonra bir memnuniyet anketi daha gerçekleştirildi. Savaş’a yönelik kentteki memnuniyetin sorulduğu anketten Savaş, “Başarılı” çıktı.

KAZANACAK ADAY

6 Şubat depremlerinde gerçekleştirilen anmalarda Lütfü Savaş’a yönelik yeni bir anket daha yaptıran CHP’nin, bu anketi MYK’de ele alacağı ifade edildi. Partinin, “Kazanacak aday” olarak görülen Lütfü Savaş’ın adaylığını geri çekmeyeceği iddia edildi.

KADROLAR İLE UYUMLU

Savaş’ın kırsalda güçlü olduğunu kaydeden parti kurmayları, sağ seçmenden rahat oy alabileceğini ifade ettikleri Savaş’a yönelik, “CHP tabanlı değil ancak artık CHP kadroları ile ciddi uyum sağladı. Hatay’ı tekrar kazanacağını düşünüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.