CHP’de kontenjan uzlaşısı: Kontenjan illere eşit paylaştırılacak

CHP Tüzük Hazırlık Komisyonu’nda görüşülen tüzük taslak metni, son şeklini aldı. Oy birliğiyle kabul edilen taslak metnin ayrıntıları dikkati çekti.

Tüzük Hazırlık Komisyonu’nun son toplantısının ardından ön seçim ve genel merkez kontenjanına yönelik maddelerde ufak bir değişikliğe gidildiği öğrenildi.

ADAY KONTENJANI

Edinilen bilgiye göre, milletvekili adayı belirlemede CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kullanılacak yüzde 15’lik kontenjan, seçim bölgelerine eşit dağıtılacak. Bu kapsamda CHP Lideri, toplamda yüzde 15 olan aday kontenjanını her seçim bölgesinde en fazla yüzde 15 oranında kullanabilecek. Buna göre, toplamda 10 milletvekilinin çıkarılabildiği bir seçim bölgesinde CHP Genel Merkezi, en fazla iki kişiyi merkezden aday gösterebilecek. Kontenjan gençler, kadınlar ve TBMM Grubu’nda ihtiyaç duyulacak meslek gruplarındaki isimlere ayrılacak.

ÖN SEÇİM YÖNTEMİ

Aday belirleme yönteminde büyük oranda örgüt denetimi yöntemiyle gerçekleşecek. İl örgütleri, “Hakim gözetiminde seçim” talep ederse bu yönteme de başvurulabilecek. Hangi yöntemle yapılırsa yapılsın, ön seçimin sonucuna kesin olarak uyulacağı yüzüğe de yazılacak.

Önseçimim hakim denetiminde yapılması durumunda genel merkez kontenjanı, Siyasi Partiler Yasası esas alınarak yüzde 5 olarak uygulanacak.

Önseçimin detayları, tüzük değişikliği yapıldıktan sonra yönetmeliklerle netleşecek ve illeri göre değişecek.

BELEDİYE ÇALIŞANLARI

CHP’nin yeni tüzüğünde öte yandan, belediye çalışanlarına yönelik düzenleme de yer alacak. Buna göre, belediye çalışanları aday belirlenmesi amacıyla yapılacak ön seçimlerde oy kullanamayacak.