CHP’de kördüğüm çözüldü

CHP lideri Özgür Özel, partisinin haftalık Meclis Grup Toplantısı’na, Bolu’da bulunan Grand Kartal Otel’deki yangın faciasıyla ilgili konuşarak başladı. Özel, kaçak içki nedeniyle yaşanan ölümlere de değindi. CHP’nin, beş kişiden oluşan bir heyet görevlendirerek konuyu titiz şekilde takip ettiğini belirten Özel, sahte içki nedeniyle gerçekleşen ölümlerin TBMM çatısı altında oluşturulacak bir komisyon tarafından araştırılmasına yönelik tekliflerinin reddedilmesini de eleştirdi.

ERDOĞAN’A TEKLİF

BirGün’ün gündeme getirdiği AFAD verileriyle ilgili de konuşan Özel, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Hatay’da bugün 218 bin kişi konteynerde yaşıyor. Kentte, 100 kişiden ancak beşi eve girebilmiş. Sayın Erdoğan, sokağa çık dedim çıkmadın, pazara gel dedim gelmedin. Bu sefer, seninle birlikte konteyner kentleri gezmeyi teklif ediyorum. Var mı cesaretin?”

Özel, BirGün Gazetesi yöneticilerinin gözaltına alınmasıyla ilgili ise “Yandaş Sabah, benim Akın Gürlek’e söylediğim sözleri tırnak içine alarak ziyareti haberleştirmiş. BirGün de bunu internet sitesinde kullanmış. Az daha tutuklayacaklardı gazetecileri” ifadelerini kullandı.

CHP lideri Özel’in, belediye başkanlarına yönelik operasyonlarla ilgili değerlendirmesi ise şöyle oldu:

Muhafazakâr mahallelerde oy getirebiliyorsa budur kent uzlaşısı. Burada cezalandırılan 10 arkadaşımız değil, burada cezalandırılan İstanbul’un iradesidir. ‘Siz bütün demokratlar birleşip, benim gibi otokratları yenerseniz sizi yakarım’ diyor. Cürmün kadar yer yakarsın.

KURULTAY TARTIŞMASI

Özel, “Şaibeli kurultay” iddialarıyla ilgili de sert ifadelere imza attı. CHP’nin, genel başkanının çoklu bir yarış ile seçilebildiğinin altını çizen Özel, sözlerine şöyle devam etti: “Saray’ın bir medya planlaması var. Medya planlamasında, dün akşam planlanan Özel, İmamoğlu ve Yavaş’ın katıldığı üçlü zirvede çıkan kriz, birbirine düşen bir CHP idi. Planlamaları buydu. Ama medyaya herkesin yüzünün güldüğü bu fotoğraf düştü. Türkiye’nin gündemine bu fotoğraf düşünce, medya planlamasına CHP’de krizden, CHP’de kendince şaibeli kurultay yalanına döndü. Tayyip Bey, yıllardır bunu söylüyor.”

ADAYLIK TARTIŞMASI

Kamuoyunda erken seçim talebinin giderek yükseldiğini belirten Özel, “Erken seçim” talebini yineledi. CHP’nin parti programı çalışmalarının hızla devam ettiğini kaydeden Özel, “Erken seçimin hazırlığı erken olur, erken seçimin adayı erken açıklanır” dedi. CHP’nin 2014, 2018 ve 2023 seçimlerinde adayını geç açıkladığını ve seçimlere yaklaşılırken krizler yaşadığını ifade eden Özel, “Biz ders aldık” diyerek CHP’nin Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimle ilgili şunları aktardı: “Bir demokrasi şölenini başlatmaya, adayımızı kazanacak güçte olan adaylar içinden son sözü örgütümüze sorarak seçeceğimizi söylemiştik. Yarışa katılım şartlarını Meclis grubumuzun belirleyebildiği ve partimize üye olmuş herkesin gelecek Cumhurbaşkanı adayını belirlemede sözü olacağına işaret etmiştik. Kararlı adımları atmak için bütün hazırlıklarımızı yaptık. Yavaş ve İmamoğlu ile önemli bir toplantı yaptık. Toplantının sonundaki fotoğrafı gördünüz. Başkanlarımızla yaptığımız o görüşmede vardığımız sonuçları birinci ağızdan ben söylüyorum. Mansur Bey de yılmış bu tartışmadan.

“MUTABAKAT SAĞLANDI”

Görüşmede, partinin başarısı için herkesin elinden geleni yapacağı konusunda tam mutabakat sağlandı. Türkiye’ye umut olmuş iki ismin ön seçim yarışına girerek birbirini yıpratmaması konusunda fikir birliğine vardık. Sayın Yavaş, ön seçime girmeyeceğini söyledi ve ‘Hepsi bizim partililerimiz, elbette onların vereceği karara ben de saygılıyım, hepimiz saygılıyız’ diye ekledi. Ön seçim dahil tüm bu süreçlerin ortak akıl ile yürütülmesi ve bundan sonra daha çok bir araya gelinmesi konusunda ortaklaşıldı. Partide bir kaos arayanlar, önümüzü kesmeye çalışanlar avuçlarını yalayacaklar. Her iki belediye başkanımızın gösterdiği birlik beraberlik mesajı suni bir görüntü değildir. Partimizin bir ve beraberliği, birlik görüntüsünün bozulmaması için başkanlarımızın olağanüstü çabalarına teşekkür ediyorum.

CHP lideri Özel, ön seçim takvimiyle ilgili de şunları paylaştı: “11 Şubat, takvimin birinci günüdür. 28 Şubat Cuma günü saat 17.00’ye kadar, Türkiye’nin bütün kesimlerini CHP’nin adayını belirlemekte görev almak üzere CHP’ye üye olmaya davet ediyorum. Aldığımız karar gereğince, Cumhurbaşkanı adayımızı 23 Mart tarihinde yapılacak ön seçim ile belirleyeceğiz. Erdoğan’a sesleniyorum. Birlik ve beraberliğimizi bozamayacaksın.”