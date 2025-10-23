CHP’de kritik iki gün

Ankara 42’nci Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 38’inci Olağan Kurultayı'nın iptali istemli dava için toplanacak. CHP’de ise saat 14.00’te Parti Meclisi toplanacak. CHP Lideri Özgür Özel başkanlığında toplanacak Parti Meclisi’nde, 39’uncu Olağan Kurultay’ın tarihi belirlenecek.

Osmaniye hariç, CHP’nin tüm illerdeki kongrelerini tamamladığının altını çizen parti kaynaklarına göre dava, “Konusuz kaldığı” gerekçesiyle düşecek. Davadan CHP aleyhine bir sonuç beklenmediğini ifade eden parti kurmaylarına göre, davanın ileri bir tarihe ertelenmesi de sürpriz olmayacak.

KURULTAY TAKVİMİ

CHP Parti Meclisi, CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı için bugün, tarih belirleyecek. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, kurultay Kasım ayının ikinci haftasında gerçekleştirilecek. Kurultay takviminin belirlenmesinin ardından CHP, kurultayın sloganını da kamuoyuna duyuracak.

İDDİANAME HAZIRLIĞI

CHP, bir diğer önemli gündem maddesi olan ve Kasım ayının başında yayımlanması beklenen İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na yönelik iddianameyle ilgili çalışmalarını da hızlandıracak. Kamuoyunda, “Aziz İhsan Aktaş suç örgütü iddianamesi” olarak nitelendirilen iddianameyi, “İçi boş iddianame” olarak değerlendiren CHP’lilere göre, İmamoğlu’na yönelik iddianame de benzer şekilde kurgulanacak.

CHP’nin, hukukçulardan oluşan ekibi, iddianameye karşı çalışmalar yürütecek. Hukukçuların yanı sıra CHP’nin iletişim ekibinin de iddiaları yanıtlamak için hazırlık yapıyor. Bu kapsamda, İBB’ye yönelik suçlamaların ardından hazırlanan, “Yalanlar-Gerçekler” bülteninin benzerin İmamoğlu iddianamesinin ardından da hazırlanacak.

SAHA ÇALIŞMASI

İddianamedeki suçlamalara yanıt veren çalışma, yurttaşlara da duyurulacak. CHP’nin mahalle temsilcileri de iddianamedeki boşlukları ve “Asılsız” olarak değerlendirilen suçlamaları seçmenlerle paylaşacak. Yalnızca iddianamedeki iddialara yanıt verilmeyeceğini, “AKP dönemindeki yolsuzlukların” da kamuoyuna duyurulacağını belirten CHP’lilere göre saha çalışmalarında, “Yargıdaki çifte standart” da vurgulanacak.

∗∗∗

İDDİANAME TEL TEL DÖKÜLDÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan Özgür Özel, CHP’li belediye başkanları hakkında hazırlanan iddianamelerin dayanaksız olduğunu belirterek şunları söyledi:

"İddianamede gizli bir şey yok. Bula bula bir tane lüks yat bulmuşlar. Şimdi diyorlar ki o yat Beşiktaş Belediye Başkanı'nın. Ahmet Özer bir iftira üzerine içeride tutuluyor. 9 aydır cezaevinde. Ceza alsa 3 ay sonra bırakılacak. 6 yıldır ihaleye fesat karıştırmaktan yargılanan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı tam karar aşamasında AK Parti'ye katılmış. Bu iddianame tel tel döküldüğü gibi, 'duydum', 'sanıyorum' ve 'galiba' ifadeleriyle burada tutulan insanlara iftira atılıyor. 3-5 tane AK Toroslar çetesinin yaptığı kötülük. Bu arkadaşlarımızı siyaseten aldın içeriye. Çünkü İmamoğlu cumhurbaşkanı adayı olmasın istedin. İstediğiniz kadar kazıyın bizim altımızda bir şey çıkmaz. Aziz İhsan Aktaş kabaca 380 yerle çalışıyor." Özel, Lütfü Savaş'ın, CHP 39. Olağan Kurultay sürecindeki il kongrelerinin iptali istemiyle mahkemeye başvurmasına ilişkin soruya da şu yanıtı verdi: "Ülkenin bu kadar derdi varken o lüzumsuz ismin yaptığı saçma sapan bir iştir. Hazımsızlığın bu kadarı. Gün gelir bunların hepsinin hesabı sorulur. Bizim de dava açacağımız günler olur. Özgür Özel'i çok az tanımış. Mikroba niye mikropluk yapıyorsun diye sorulmaz."

∗∗∗

200 KİŞİ İFADEYE ÇAĞRILDI

İBB’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında belediye meclis üyeleri ve çalışanların da bulunduğu 200’ün üzerinde kişinin ifadeye çağrılmasının ardından dün 100'ü aşkın kişi ifade verdi İBB ve iştirak şirketlerinde çalışan 200'ü aşkın personel ifade vermek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne çağrıldı. Dün sabah da bir grup belediye görevlisi Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde ifade verdi. Şu ana kadar ifade verenlerin sayısını da 100'ü geçtiği öğrenildi.

Eski İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanı ve şimdiki Hopa Belediye Başkanı Utku Cihan, Ulaşım Dairesi Başkanlığı dönemine ilişkin ifade verecek.

∗∗∗

CHP VE DEM’DEN TEZKEREYE HAYIR

TBMM Genel Kurulu, Cumhurbaşkanlığı’nın Irak ve Suriye’ye asker gönderme yetkisinin süresini 3 yıl uzatan tezkereyi kabul etti. Tezkereye AKP, MHP, Yeni Yol ve İYİ Parti 'evet' oyu verirken CHP ve DEM Parti 'hayır' oyu kullandı.