CHP’de kurultay hazırlıkları: Darbeye karşı milli irade

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İBB bürokratlarına yönelik yargı süreçlerinin yakından takip edildiği CHP’de, 6 Nisan’da gerçekleştirilecek olağanüstü kurultaya yönelik mesai de sürüyor. Ankara Yenimahalle Nazım Hikmet Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek olağanüstü kurultayda blok liste yönteminin kullanılacağı öğrenilirken CHP Lideri Özel’in karşısına aday çıkması beklenmiyor.

CHP kaynakları, “CHP’ye kayyum riskini bertaraf etmek için” alınan karar kapsamında gerçekleştirilecek kurultayda delegelerin Özel lehine iradesinin bir kez daha tescilleneceğini söylüyor.

PM’DE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, olağanüstü kurultayı teması, “Darbeye karşı milli irade” olacak. Salonda, “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” afişleri yer alacak. TBB ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik hukuksuzluklara dikkati çeken dövizler de salona asılacak. Olağanüstü kurultay, seyircisiz gerçekleştirilecek.

CHP’de, en son Deniz Baykal’ın genel başkanlığı döneminde kullanılan blok liste yöntemi, olağanüstü kurultayda da tercih edilecek. CHP Lideri Özgür Özel, kurmay listesine yönelik çalışmaları kapsamında İl Başkanları ile bir araya gelerek fikir alışverişinde bulunacak. Özel, 60 kişilik Parti Meclisi listesinde değişikliğe gidecek.

KILIÇDAROĞLU’NUN ADAYLIĞI

CHP Lideri Özel’in karşısına aday çıkıp çıkmayacağı tartışılırken CHP kaynaklarına göre Özel, olağanüstü kurultaya tek aday olarak girecek. Aday olup olmayacağı merak edilen eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ise genel başkanlığa adaylığını koymayacak. CHP’de, “Kılıçdaroğlu’na yakın” olarak adlandırılan isimler de Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için herhangi bir çalışma yürütmeyecek.