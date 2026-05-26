CHP’de ne olacak? Meclis’te söz Özel’in

Yargı kararı ve polis müdahalesi ile değişen genel başkanlığın ardından, “CHP’de şimdi ne olacak?” sorusu siyasetin en çok merak edilen sorusu halini aldı. Mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı’na getirilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun 28 Mayıs’ta ilk kez makamına gideceği öğrenildi. CHP’nin yeni genel merkezinin TBMM olduğunu söyleyen Özgür Özel’in ise kurmaylarıyla birlikte sahada olacağı, “Kesintisiz iktidar yürüyüşünü sürdüreceği” belirtildi.

CHP kaynakları, “Meclis’te çift başlı görüntü olur mu?” sorusuna, “CHP Genel Merkezi’nin tüzel kişiliği ile Meclis Grubu tüzel kişiliği ayrıdır” yanıtını verdi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun milletvekili olmadığını vurgulayan CHP kaynakları, “Kemal Bey'in CHP Grup Başkanı’na, Meclis faaliyetlerinde karışma yetkisi yok” diye konuştu.

GÜVENSİZLİK OYLAMASI

CHP TBMM Grupları İçyönetmeliği’ne göre, CHP Grup Başkanvekilleri ancak, “Güvensizlik oyu” ile görevden alınabiliyor. Bu kapsamda, “Güvensizlik önergesi” verilmesi ve ardından kapalı grupta oylama yapılması gerekiyor. Güvensizlik oylaması talebi oluşturulması için ise en az 35 milletvekilinin imzası gerekiyor. Kapalı oylamadan güvensizlik kararı çıkması için gerekli oy sayısının ise 70 olduğu kaydediliyor.

ÖZEL İLE UYUMLU ÇALIŞMA

CHP’liler, Grup Başkanvekillerinin grup toplantılarının başkanı olduğunu anımsatarak, “Grup başkanvekili söz vermeden grupta kimse konuşamaz” yorumunu kayda geçiriyor. CHP’nin mevcut grup başkanvekillerinin Özgür Özel ile uyumlu çalışacağını kaydeden CHP kaynakları, “Her grup toplantısında grup başkanı olarak Özel kürsüye davet edilir, konuşmasını yapar” ifadesini kullanıyor. CHP’liler, mevcut parti tüzüğü ve yönetmeliğin, Kılıçdaroğlu’nun Meclis Grubuna müdahalesine izin vermediğini belirtiyor.

ÖZEL’İN PLANI

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun 12 ila 45 gün içinde partiyi olağanüstü kurultaya götürmesi gerekiyor. Ancak CHP kaynakları Kılıçdaroğlu’nun, “Partiyi arındırmadan” olağanüstü kurultaya götürmeyeceğini dile getiriyor. Özgür Özel’in, “Uzlaşıyı ancak 40 gün içinde kurultay” getirir sözlerinin altını çizen CHP’liler, “Özel’in partiyi de Türkiye'yi de düzlüğe çıkaracak B Planı” olduğunu savunuyor.

OLAĞANÜSTÜ KURULTAY

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Özgür Özel ve Özel destekçileri ilk hamlesini bayramdan sonra yapacak. Bu kapsamda delegeler, noter imzalı beyanları ile Kılıçdaroğlu yönetimini olağanüstü kurultaya davet edecek. Kılıçdaroğlu, kurultay daveti içeren imzaları işleme koymazsa YSK ve idari hukuk süreci başlayacak. CHP’lilere göre parti, “En geç ihtimal ile İdari Hukuk Mahkemelerinin kararı ile” olağanüstü kurultaya gidecek.

CHP Lideri Özel'in dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçildiği 38’inci Olağan Kurultay’daki delegelerin halen tam yetkili olduğunu ifade eden partililer, “Delegeler, gereğini yapacaktır” yorumunu yapıyor.

KILIÇDAROĞLU’NUN KADROSU

Bayramın ikinci gününde CHP Genel Merkezi’nde bayramlaşma programı düzenlemesi beklenen Kılıçdaroğlu’nun ise kurmay kadrosunu bayramdan sonra kuracağı aktarılıyor. Ancak Ali Öztunç başta olmak üzere, “Kılıçdaroğlu’na yakın” olarak nitelendirilen bazı isimlerin Kılıçdaroğlu yönetiminde görev almayacağını bildiriyor.