CHP’de odak parti programı

CHP Parti Meclisi dün bir araya geldi. 20’nci Olağanüstü Kurultayı’nda alınan, “Parti programını yenileme kararı” kapsamında devam eden çalışmalar, Parti Meclisi’nin gündemine taşındı. CHP Lideri Özel'in, çalışmaların hızlandırılması ve raporların en geç nisan ayının sonuna kadar Genel Merkez’e iletilmesi yönünde kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi.

SOKAĞIN SESİ

Parti programı değişikliği çalışmaları kapsamında CHP Genel Başkan Yardımcıları, alanlarında rapor hazırlayacak. Raporlarda, Türkiye’nin en temel alanlarda yaşadığı mevcut sorunların yanı sıra saha çalışmalarından elde edilen veriler de yer alacak. CHP parti programı bu yönüyle, “Sokağın sesini” de parti rotasına yansıtacak bir program halini alacak.

CHP, Genel Merkez ile il danışma kurullarının bağını güçlendirecek. PM üyeleri, il ve ilçe danışma kurullarıyla toplantılar gerçekleştirecek. Görüşmelerin ardından hazırlanacak raporlar ile yurttaşın siyasetin merkezine taşınması sağlanacak.

MİT TARTIŞMASI

CHP lideri Özel, MİT Başkanı Kalın ile gerçekleştirdiği görüşmeyle ilgili de PM üyelerini bilgilendirdi. Kamuoyunda oluşan, “MİT, CHP’nin üye alımlarında rol oynayacak” tartışmalarının gerçeği yansıtmadığı kaydedildi. Özellikle ABD’de CHP’ye yoğun bir üyelik talebi olduğunun altı çizilerek, “FETÖ, ABD’de halen güçlü şekilde varlık gösteriyor. CHP içine sızmalarını istemiyoruz. Destek talebimiz yalnızca FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerinin mensuplarına yönelikti” değerlendirmesi yapıldı.

ERKEN SEÇİM

Erken seçim tartışmalarının da CHP PM’nin toplantısında gündeme geldiği belirtildi. Erken seçim talebinin giderek kamuoyunda giderek tırmandığını belirten CHP kurmayları, “Kısır tartışmalardan uzak duruyor, halkın sorunlarına odaklanıyoruz. Ekonomi alanında çalışan arkadaşlarımızın kent gezilerini bu anlamda önemsiyoruz. Bu tip saha çalışmalarına devam etmek istiyoruz” diyor.