CHP’de ön seçimin detayları: 4 bine yakın sandık kurulacak

CHP Seçim ve Parti Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçimin takvimini açıkladı. Türkiye’de adaletin ve yargı bağımsızlığının yok edildiğini, seçilmiş belediye başkanlarına yönelik operasyonlarla halk iradesinin gasp edildiğini belirten Çiftci, “Anayasa’nın yok sayıldığı bir baskı döneminden geçiyoruz” diyerek erken seçim çağrısında bulundu.

Türkiye’nin hemen her alanda yaşadığı sorunların ancak halkın iradesinin büyütülerek, seçimle çözüleceğini kaydeden Çiftci, CHP’nin cumhurbaşkanı adayının belirlenmesi için örgüt denetiminde gerçekleştireceği ön seçimin önemine vurgu yaptı.

SEÇİM KURULU

CHP’li Çiftci, CHP PM’de kabul edilen örgüt denetiminde ön seçimin gerçekleştirilme yöntemine yönelik detayları paylaştı. Ön seçim için CHP Genel Merkezi’nde bir merkez kurul kurulacağını kaydeden Çiftci, illerde ve ilçelerde de kurulların oluşturulacağını söyledi.

ADAYLIK ŞARTLARI

CHP’nin cumhurbaşkanı adayının seçileceği ön seçime katılım şartları da hazırlandı. Çiftci, “40 yaşını doldurmuş olmak, yükseköğrenim yapmış olmak” ve “Milletvekili Seçim Kanunu’ndaki seçilme yeterliliğini sağlayanların” adaylık başvurusu yapabileceğini ifade etti. Adaylık için öte yandan CHP TBMM Grubu’nun 20 üyesinin imzasını almış olmak şartı da getirildi. CHP milletvekillerinin, birden fazla aday adayı için oy kullanabileceği belirtildi. Adaylık başvurularının ise 17-21 Şubat döneminde yapılacağı bildirildi.

SEÇİM TAKVİMİ

Çiftci’nin açıkladığı seçim takviminde, tarihler şöyle sıralandı: