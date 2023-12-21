CHP’de PM devam ediyor: Çanakkale, Samsun, Manisa adayları bekleniyor

CHP’de halen devam eden Parti Meclisi’nin ardından Çanakkale için Muharrem Erkek’in, Samsun için Cevat Öncü’nün, Manisa için ise Ferdi Zeyrek’in isminin açıklanması bekleniyor. CHP eski milletvekili Ahmet Akın’ın ise Trabzon Ortahisar için PM’de oylamaya sunulacağı belirtiliyor

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de üç buçuk saat süren MYK’nin hemen ardından 18.30’da başlayan ve halen devam eden Parti Meclisi Toplantısı’nın gündemi belli oldu. Toplam 150’ye yakın seçim çerçevesinde adayların netleştirileceği bildirilen toplantının ardından adayları açıklanması planlanan kentler de kesinleşti.

Edinilen bilgiye göre, CHP’nin Çanakkale adayı Muharrem Erkek olacak. CHP, Bartın’da Rıza Yalçınkaya’yı, Manisa’da ise Ferdi Zeyrek’i aday gösterecek. 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin CHP Belediye Başkan Adayı ise Cevat Öncü olacak.

AHMET KAYA ORTAHİSAR’A

TBMM’de 27’nci dönem Trabzon Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Kaya’nın ismi de Trabzon’un Ortahisar ilçesi için Parti Meclisi’nde oylamaya sunulacak. Saat 18.30’da başlayan ve halen devam eden CHP Parti Meclisi’nin tamamlanmasının ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel, kameraların karşısına geçerek CHP’nin 150 seçim çevresinin adaylarını kamuoyu ile paylaşacak.