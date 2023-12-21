CHP’de PM devam ediyor: 'Konya ve İzmit adayları kesinleşti' iddiası

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in, 150’ye yakın seçim çevresinde CHP’nin adaylarını duyuracağı açıklamanın saat 21.00’de başlaması bekleniyor. Açıklamada, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Hatay Erzin ve Kocaeli İzmit belediyelerinin başkan adaylarının isimlerinin de duyurulacağı belirtiliyor.

Mustafa BİLDİRCİN

CHP’de üç buçuk saat süren MYK’nin hemen ardından 18.30’da başlayan ve halen devam eden Parti Meclisi Toplantısı’nın gündemi belli oldu. Toplam 150’ye yakın seçim çerçevesinde adayların netleştirileceği bildirilen toplantının ardından adayları açıklanması planlanan kentler de kesinleşti.

Edinilen bilgiye göre, CHP’nin Çanakkale adayı Muharrem Erkek olacak. CHP, Bartın’da Rıza Yalçınkaya’yı, Manisa’da ise Ferdi Zeyrek’i aday gösterecek. 31 Mart 2024 tarihindeki yerel seçimlerde Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin CHP Belediye Başkan Adayı ise Cevat Öncü olacak.

AHMET KAYA ORTAHİSAR’A

TBMM’de 27’nci dönem Trabzon Milletvekili olarak görev yapan Ahmet Kaya’nın ismi de Trabzon’un Ortahisar ilçesi için Parti Meclisi’nde oylamaya sunulacak. Saat 18.30’da başlayan ve halen devam eden CHP Parti Meclisi’nin tamamlanmasının ardından Parti Sözcüsü Deniz Yücel, kameraların karşısına geçerek CHP’nin 150 seçim çevresinin adaylarını kamuoyu ile paylaşacak.

'KONYA VE İZMİT ADAYLARI KESİNLEŞTİ' İDDİASI

CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel’in saat 21.00’de kameraların karşısına geçmesi bekleniyor. Saat 18.30’da başlayan Parti Meclisi toplantısından saatler geçtikçe, açıklanması muhtemel yeni kentler de netleşmeye başlıyor. Saat 21.00 itibarıyla adayı açıklanması planlanan belediyeler arasında Konya Büyükşehir Belediyesi de yer alıyor.

CHP’de, 6 Şubat depremlerinde yıkıma uğramaması ile gündeme gelen Erzin’in mevcut belediye başkanı Ökkeş Elmasoğlu’nun yeniden adaylığının da duyurulması bekleniyor. Pendik Belediyesi için Tarık Balyalı, Fatih Belediyesi için ise Mahir Polat’ın isimleri geçiyor. Öte yandan, İzmit Belediyesi Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de yeniden adaylığının bugün açıklanması planlanıyor.