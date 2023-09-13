CHP’de PM üye sayısı artıyor

Hüseyin ŞİMŞEK

Değişim sürecindeki CHP’de yeni tüzük çalışmaları da sürüyor. İçerisinden Merkez Yürütme Kurulu (MYK) üyelerinin belirlendiği Parti Meclisi için yeni formül gündemde. Genel başkan yardımcılarını içerisinden çıkaran, belediye başkanı ve milletvekili adaylarını belirleyen Parti Meclisi’nin üye sayısının artırılması planlanıyor.

İlçe kongrelerini tamamlayarak il kongreleri sürecine giren CHP’de Kasım ya da Aralık ayında gerçekleştirilmesi beklenen 38’inci Olağan Kurultay için çalışmalar devam ediyor. Değişim çağrılarının ardından “Sadece yönetim yapısında değil, partinin metinlerinde de değişiklik yapılacağını” açıklayan Genel Merkez yönetiminin bu çalışmalarda önemli bir aşama kat ettiği öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, parti yönetiminin değiştirmeyi planladığı tüzükte Parti Meclisi’nin üye sayısı değiştirilecek. Belediye başkanlarını tek tek oylayarak belirleyen, milletvekili adaylarını belirleme konusunda ise MYK’ye görev vermek gibi önemli bir yetkiye sahip Parti Meclisi’nin üye sayısı artırılacak.

60 kişiden oluşan Parti Meclisi için ilk öneri, sayının 120 kişiye çıkarılması oldu. Bu ilk olarak 100’e daha sonra da 80’e geriledi. 80 kişilik üye sayısını şimdilik öne çıkaran çalışma grubu, bu sayıya yeni tüzükte yer vermeyi planlıyor. Kurultaydan sonra partinin en yetkili organı olan Parti Meclisi’nin üye sayısının artırılması nedenleri hakkında BirGün’e değerlendirmelerde bulunan bir partili, “Bu yolla aslında hem muhalif kurultay delegeleri hem de genel merkez yönetimi biraz nefes alacak” dedi. Her kurultayda genel başkanın belirlediği Parti Meclisi listesinin en az beşte biri yerine farklı isimler seçildiğini anımsatan partili, “Bu kurultaya da 60 kişilik PM ile gidilseydi genel başkanın istediği isimlerin önemli bir bölümü listeye giremeyecekti. Şimdi bu konuda biraz daha rahat olacak.

TANRIKULU PM’DE GÖRÜŞÜLECEK

TSK’ye yönelik ifadeleri nedeniyle tartışılan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun parti içi disiplin süreci belli oldu. Tanrıkulu’nun MYK tarafından disipline sevk edilmediği, konunun ilk Parti Meclisi toplantısında gündeme geleceği ve kararın daha sonra verileceği bildirildi.