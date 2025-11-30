CHP’de PM ve YDK seçimleri: Özel’in listesinde fire yok

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, geçerli bin 333 delege oyu ile güven tazelediği 39’uncu Olağan Kurultay’da Parti Meclisi (PM) seçimi de tamamlandı. PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için toplam bin 336 delege oy kullandı. Kullanılan oyların bin 91’i geçerli sayıldı.

Kurultay’da delegelerin büyük bölümünün oyunu alarak dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’in Parti Meclisi için çıkardığı anahtar liste de delegelerden destek gördü. Özel’in Parti Meclisi için sunduğu anahtar liste, firesiz seçildi.

ŞAROĞLU LİSTE BAŞI

Özel’in Parti Meclisi için belirlediği anahtar listede yer alan Polat Şaroğlu, delegelerden en yüksek oyu alan aday oldu. Delegelerden en yüksek oyu alan Şaroğlu’nun, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden olduğu ancak değişim sürecinde Özel’in yanında yer aldığı belirtildi. Ozan Bingöl en yüksek ikinci, Ali Gökçek ise üçüncü sıraya yerleşti.

CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın bin 2 oy aldığı ifade edildi. Özel’in anahtar listesinde yer alan ve PM’ye seçilen bazı isimler ve aldıkları oylar, şöyle kaydedildi:

>> Ozan Bingöl: Bin 7

>> İlhan Cihaner: 886

>> Burhanettin Bulut: 901

>> Tuğçe Hilal Özkan: 843

>> Yalçın Karatepe: 971

>> Özgür Karabat: 927

TAŞCIER KADINLARDA İLK SIRADA

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in, bin 2 oy ile listede en yüksek oyu alan kadın aday olduğu bildirildi.

YDK SEÇİMİ

YDK listelerinde en yüksek oyu alan ismin, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever olduğu öğrenildi. Ersever’in YDK seçimlerinde aldığı oy kayıtlara, 972 olarak yansıdı.

BKSP’DE BOYUNSUZ ZİRVEDE

CHP’nin Bilim Kültür Sanat Platformu’ndan PM’ye giren bazı isimlerin aldığı oylar ise şöyle sıralandı:

>> Şule Özsoy Boyunsuz: Bin 11

>> Kerim Rota: 971

>> Güldem Atabay: 966

>> Emine Uçak Erdoğan: 974

>> Tolga Sağ: 921