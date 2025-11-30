CHP’de PM ve YDK seçimleri: Özel’in listesinde fire yok
CHP Genel Başkanı Özel’in Parti Meclisi için sunduğu anahtar liste, seçimlerden firesiz geçti. PM seçimlerinde en yüksek oyu bin 22 oy ile Polat Şaroğlu, en yüksek ikinci oyu ise bin 7 oy ile Ozan Bingöl aldı
CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, geçerli bin 333 delege oyu ile güven tazelediği 39’uncu Olağan Kurultay’da Parti Meclisi (PM) seçimi de tamamlandı. PM ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimleri için toplam bin 336 delege oy kullandı. Kullanılan oyların bin 91’i geçerli sayıldı.
Kurultay’da delegelerin büyük bölümünün oyunu alarak dördüncü kez CHP Genel Başkanı seçilen Özgür Özel’in Parti Meclisi için çıkardığı anahtar liste de delegelerden destek gördü. Özel’in Parti Meclisi için sunduğu anahtar liste, firesiz seçildi.
ŞAROĞLU LİSTE BAŞI
Özel’in Parti Meclisi için belirlediği anahtar listede yer alan Polat Şaroğlu, delegelerden en yüksek oyu alan aday oldu. Delegelerden en yüksek oyu alan Şaroğlu’nun, Kemal Kılıçdaroğlu’na yakın isimlerden olduğu ancak değişim sürecinde Özel’in yanında yer aldığı belirtildi. Ozan Bingöl en yüksek ikinci, Ali Gökçek ise üçüncü sıraya yerleşti.
CHP Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz’ın bin 2 oy aldığı ifade edildi. Özel’in anahtar listesinde yer alan ve PM’ye seçilen bazı isimler ve aldıkları oylar, şöyle kaydedildi:
>> Ozan Bingöl: Bin 7
>> İlhan Cihaner: 886
>> Burhanettin Bulut: 901
>> Tuğçe Hilal Özkan: 843
>> Yalçın Karatepe: 971
>> Özgür Karabat: 927
TAŞCIER KADINLARDA İLK SIRADA
CHP Genel Başkan Yardımcısı Gamze Taşcıer’in, bin 2 oy ile listede en yüksek oyu alan kadın aday olduğu bildirildi.
YDK SEÇİMİ
YDK listelerinde en yüksek oyu alan ismin, CHP Ankara Milletvekili Aliye Timisi Ersever olduğu öğrenildi. Ersever’in YDK seçimlerinde aldığı oy kayıtlara, 972 olarak yansıdı.
BKSP’DE BOYUNSUZ ZİRVEDE
CHP’nin Bilim Kültür Sanat Platformu’ndan PM’ye giren bazı isimlerin aldığı oylar ise şöyle sıralandı:
>> Şule Özsoy Boyunsuz: Bin 11
>> Kerim Rota: 971
>> Güldem Atabay: 966
>> Emine Uçak Erdoğan: 974
>> Tolga Sağ: 921
Parti Meclisi
• Süreyya Öneş Derici
• Barış Övgün
• Turgay Özcan
• Suat Özçağdaş
• Tuğçe Hilal Özkan
• Engin Özkoç
• Uygar Parçal
• Evrim Rızvanoğlu
• Selin Sayek Böke
• Baran Seyhan
• Polat Şaroğlu
• Bihlun Tamaylıgil
• Namık Tan
• Mahmut Tanal
• Sezgin Tanrıkulu
• Gamze Taşcıer
• Canan Taşer
• Melisa Uğraş
• Salih Uzun
• Pınar Uzun Okakın
• İsmail Atakan Ünver
• Ozan Varal
• Necati Yağcı
• Deniz Yavuzyılmaz
• Emre Yılmaz
• Deniz Yücel
• Mahir Yüksel
• Gökan Zeybek
• Erhan Adem
• Zeliha Aksaz Şahbaz
• Nurhayat Altaca Kayışoğlu
• Cavit Arı
• Ednan Arslan
• Baki Aydöner
• Ensar Aytekin
• Murat Bakan
• Saniye Barut
• Yankı Bağcıoğlu
• Ozan Bingöl
• Burhanettin Bulut
• İlhan Cihaner
• Sercan Çığgın
• Gül Çiftci
• Cansel Çiftçi
• Nihat Dağ
• Gülşah Deniz Atalar
• Bedirhan Berk Doğru
• Zeynel Emre
• Hikmet Erbilgin
• Bahadır Erdem
• Asiye Ergül
• Ali Abbas Ertürk
• Ali Gökçek
• Gökçe Gökçen
• Kübra Gökdemir
• Volkan Memduh Gültekin
• Elif Leyla Gümüş
• Nazan Güneysu
• Ozan Işık
• Uğurcan İrak
• Özgür Karabat
• Ulaş Karasu
• Ecevit Keleş
• Sevgi Kılıç
• Berk Kılıç
• Sinem Kırçiçek
• Önder Kurnaz
• Burcu Mazıcıoğlu
• Aylin Nazlıaka
Yüksek Disiplin Kurulu
• Turan Taşkın Özer
• Yasemin Reçber
• Aliye Timisi Ersever
• Hümeyra Akkuş Sandıkcı
• Ayça Akpek Şenay
• Erbil Aydınlık
• Süleyman Bülbül
• Oğuzhan Cenan
• Aliye Coşar
• Deniz Çakır
• Aysemin Gülmez
• Remzi Kazmaz
• Erdoğan Kılıç
• Mesut Kırşanlı
• Ali Narin
Bilim Kurulu Üyeleri
• Serkan Özcan
• Şule Özsoy Boyunsuz
• Kerim Rota
• Tolga Sağ
• Ömer Kaya Türkmen
• Emine Uçak Erdoğan
• Oya Ünlü Kızıl
• Murat Arslan
• Güldem Atabay
• Emre Kartaloğlu