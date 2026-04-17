CHP’de 'poz' rahatsızlığı: "Mutlak butlana hazırım mesajı"

CHP'lilerin, “Kasıtlı olarak köpürtülüyor” dediği, “Mutlak butlan” tartışması, CHP’ye yönelik birbiri ardına gerçekleştirilen operasyonlarla daha da alevlendi. Kamuoyunda oluşan, “Operasyonlar arttı, karar verildi” algısının gerçeği yansıtmadığını belirten CHP kurmayları, tartışmalar ile Türkiye’nin gerçek yakıcı gündemlerinin üzerinin örtüldüğünü savundu. Tartışmalar ile öte yandan, “CHP’yi iç tartışmalara yönlendirme” amacı taşıdığı da öne sürüldü.

CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun süreçteki sessizliği ve “Gürsel tekin ile pozu” da tartışmaları alevlendirdi. CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu'nun İbrahim Tatlıses ziyaretini CHP İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile yapmasını sert sözlerle eleştirdi.

HER CEPHEDE MÜCADELE

Ankara’da, “CHP’ye mutlak butlan” tartışması, bir kez daha siyasetin gündemini meşgul eder noktaya ulaştı. Tartışmaları, “Suni gündem” olarak nitelendiren CHP’liler, “Mücadelemize sürekli yeni cephe ekliyorlar. Her cephede mücadele edebilecek kadrolarımız var” diye konuştu. CHP’nin hukukçu kadrolarının yargı ablukasını kıracağını belirten parti kurmayları, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kadrolarının ise “CHP, ülkenin sorunlarını çözer” mesajını kamuoyuna ulaştıracağını kaydetti. Gazetecilere değerlendirmelerde bulunan bir CHP kurmayı, “Baskı arttıkça kenetleniyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar tek adım geriye atmayacağız” yorumunu yaptı.

Ankara, İzmir ve İstanbul’daki CHP örgütlerine yönelik yargı ablukası devam ederken CHP’nin suni gündemlerle meşgul edilmeye çalışıldığını ifade eden partililer Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Mutlak butlana hazırım” mesajını verdiğini iddia etti.

KILIÇDAROĞLU VE TEKİN

CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM eski başkanı Hüsamettin Cindoruk’un cenaze töreninde CHP İl Başkanlığı görevine mahkeme kararı ile gelen Gürsel Tekin ile uzun süre konuştu. Kılıçdaroğlu, cenazenin ardından İbrahim Tatlıses’e gerçekleştirdiği hastane ziyaretine de Gürsel Tekin ile gitti.

Kılıçdaroğlu’nun Tekin ile fotoğrafı, CHP’de büyük rahatsızlık doğurdu. CHP kaynakları fotoğrafa yönelik, “Kemal Bey, ‘Mutlak butlana ve göreve hazırım’ mesajını verdi” görüşünü kayda geçirdi. Kılıçdaroğlu'nun yargı operasyonları karşısındaki sessizliğine de dikkati çeken CHP’liler, “CHP’nin genel başkanı kayyum ile yan yana gelemez” diyerek tepkilerini dile getirdi.