CHP’de program hazırlıkları

CHP, 20’inci Olağanüstü Kurultayı’nda aldığı, “Parti programını yenileme” kararı doğrultusunda çalışmalara başladı. Milletvekillerine, “TBMM’de çalışma yürüttüğünüz İhtisas Komisyonları’nın çalışma alanlarında rapor hazırlayın” talimatı verildi.

CHP Genel Merkezi milletvekillerinden öte yandan, MYK üyelerin koordinasyonunda yürütülecek çalışmalara katkı sunmalarını da istedi.

CHP milletvekilleri, katkı vermek istedikleri alanı 11 Kasım saat 17.00’ye kadar CHP Genel Merkezi’ne bildirecek. Çalışılacak konuların üst başlıkları, Gölge Bakanlıkların görev alanları üzerinden tanımlanacak. Parti programına katkı sunması için hazırlanacak raporlar, MYK ve PM üyelerinin yanı sıra Yüksek Disiplin Kurulu Üyeleri ile il ve ilçe başkanları ve TBMM grubunun ortak çalışmasıyla kaleme alınacak.

SAHA ZİYARETLERİ

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, parti programı değişikliği çalışmaları kapsamında MYK ve PM üyeleri ile milletvekillerinden oluşan heyeteler, saha çalışmaları yürütecek. İl düzeyinde gerçekleştirilecek ziyaretleri, il başkanlıkları koordine edecek.

Rapor yazım sürecinde dikkat edilecek hususlar da altı üst başlık ile CHP’li siyasetçilerle paylaşılacak. Edinilen bilgiye göre, dikkat edilmesi gereken ilk başlık, “İlke ve Değerlere Bağlılık” olacak. Bu kapsamda rapor yazacaklara, “CHP’nin altı ok ilkeleri ve sosyal demokrasinin temel değerleri bütün çalışmalara rehberlik edecektir” uyarısı yapılacak.

Raporların, “Açık, sadece ve teknik dil kullanılmadan” yazılması talep edilecek. Rapor yazım sürecinde olan milletvekilleri ile PM ve MYK üyelerinden, “Kapsayıcı ve çoğulcu bir dil” kullanmaları. Raporlar, 2 bin 500 ile 3 bin kelime arasında olacak.