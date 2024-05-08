CHP’de 'sert yaptırım' hazırlığı: Ayrımcılık yapan başkana yaptırım

Mustafa BİLDİRCİN

CHP, idaresinde belediyelere yönelik kapsamlı bir tasarruf tedbirleri hazırlığına başlayacak. Bu kapsamda, 31 Mart’ta kazanılan belediyeler dahil tüm CHP’li belediyelere tasarruf tedbirleri genelgesi gönderilecek. Öte yandan parti yönetimi, istihdam konusunda polemik yaratacak uygulamalardan uzak durulması konusunda da belediye yönetimlerini uyaracak.

Belediyeleri üç ayda bir rutin denetime alacağı belirtilen CHP Genel Merkezi, denetim sonuçlarını da yakından takip edecek. Genel Merkez bünyesinde oluşturulan Yerel Yönetimler Birimi, belediyelerin harcamaları dahil hemen her uygulamasını yakından izleyecek.

AYRIMCI UYGULAMALAR

Ayrımcı politikalar ile gündeme gelen CHP’li belediyelere yönelik de çalışmalar yürütülecek. Yurttaşa hizmet taşıma konusunda ayrımcı davrandığı değerlendirilen başkanlar, sert bir dille uyarılacak. Bolu Belediyesi’ni akıllara getiren hazırlık kapsamında, gerekirse belediyelere yönelik sert yaptırımlar uygulanacak.

BELEDİYE BORÇLARI

Belediye gelirlerinin TÜİK, giderlerinin ise ENAG hesabıyla gerçekleştiğini kaydeden CHP kaynakları, 100 milyar TL’nin üzerinde belirlenen AKP ve MHP’den devralınan belediyelerle ilgili de çalışma yürütüldüğünü söylüyor. CHP kurmaylarının, belediyelerin borçları gündemiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı yetkilileriyle görüşmesi bekleniyor. Görüşmede, İller Bankası'nın belediyelere yönelik ayrımcı tutumunun da gündeme getirileceği belirtiliyor.

BORÇ DAĞI

CHP’nin 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı belediyelerin toplam borçları dudak uçuklatıyor. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcu 25 milyar TL’ye yaklaşırken Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin boru ise 15,5 milyar TL ile ifade ediliyor. Yalnızca 1 milyon nüfusu olan Denizli Büyükşehir Belediyesi’nin borcunun ise 11,1 milyar TL olduğu kaydediliyor.

CHP’nin nüfus karşılaştırmasıyla birlikte paylaşılan bilgiye göre, bazı belediyelerin borçları şöyle sıralanıyor:

>> İstanbul Sancaktepe Belediyesi: (490 bin nüfus) 2 milyar TL

>> Kütahya Belediyesi: (575 bin nüfus) 1,7 milyar TL

>> Kilis Belediyesi: (155 bin nüfus) 502 milyon TL

>> Edirne Keşan Belediyesi: (85 bin nüfus) 483 milyon TL

>> Antalya Kaş Belediyesi: (65 bin nüfus) 400 milyon TL

>> Kütahya Gediz Belediyesi: (50 bin nüfus) 262 milyon TL

>> Afyonkarahisar Dinar Belediyesi: (47 bin nüfus) 125 milyon TL

>> Denizli Tavas Belediyesi: (41 bin nüfus) 61 milyon TL