CHP’de suskunluğa tepki: Susmak kabullenmektir

CHP’de, “Hiçbir somut delile dayanmadığı” savunulan kurultay soruşturmasına yönelik 30 Haziran’da karar çıkacağı düşünülüyor. Kurultay yargılamasından, “Mutlak butlan” kararı çıkacağına yönelik beklenti, tarih yaklaştıkça giderek artıyor. Kurultaya yönelik gizli tanık beyanları doğrultusunda başlayan yargı sürecine toplumun ikna olmadığının altını çizen CHP kaynakları ise her ihtimale karşı planlarının hazır olduklarını belirtiyor.

Bazı CHP’li isimler, CHP'nin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sessiz kalmasını eleştiriyor. Kurultaya yönelik, büyük bölümü iktidar medyasınca yürütülen karalama kampanyasına karşı sessizliğin tartışmaları alevlendirdiğini ifade eden CHP kaynakları, “Kurultaya yönelik iktidarın kendi çalıp kendi söylediği bir süreç yürütülüyor” diyor.

SÜREÇ TV YAYINI İLE BAŞLADI

Bazı CHP kurmayları, Kılıçdaroğlu’nun yanı sıra, “Parti içi muhalefet” olarak adlandırdıkları bazı isimlerin de suskunluğunu, “Susmak kabullenmektir” ifadesiyle değerlendiriyor. Sürecin, Kılıçdaroğlu’nun bir televizyon kanalında yaptığı açıklamaların ardından başladığının altını çizen CHP kaynakları, “Kemal Bey’den çıkıp, ‘Kurultay’da leke yok’ demesini beklerdik. Hiçbir CHP’linin, CHP kurultayı üzerinden siyaseti dizayn etme çabasına alet olmamalı” görüşünü dile getiriyor.

“ERDOĞAN BÖLÜNMÜŞ CHP İSTİYOR”

Parti kulislerinde, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 31 Mart 2019’da başlayan ve 31 Mart 2024’te devam eden CHP’deki oy yükselişi nedeniyle “CHP ile mücadele edemez” noktaya gelmesinin kurultay tartışmalarında etkili olduğu iddia ediliyor.

CHP’nin büyük bir ivme yakaladığını ifade eden partililer, “Erdoğan, bölünmüş bir CHP ile yarışmak istiyor. Kurultaya yönelik mutlak butlan kararı ile eski yönetimin göreve gelmesi ve partide yaşanacak bölünmeyi en çok iktidar ister” görüşlerini paylaşıyor.