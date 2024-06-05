CHP’de tüzük değişikliği hazırlığı

CHP, Özgür Özel’in Genel Başkanlığa seçilmesi ile tamamlanan 38’inci Olağan Kurultay’ın ardından Eylül 2024’te tüzük kurultayı yapacak. Sivas Kongresi'nin yıldönümü olan 4 Eylül'de Sivas'ta başlaması planlanan tüzük kurultayına yönelik hazırlıklar 15 Haziran’dan sonra hızlandırılacak.

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Parti Meclisi’nin eski üyeleri ve CHP eski milletvekillerinin tüzük değişikliğine yönelik görüşleri alınacak. Görüşlerin toplanmasının ardından CHP kurmayları, tüzük konusunda görüşleri değerlendirecek. Parti yönetimi en yoğun mesaiyi, “Milletvekilliğinde üç dönem kuralı” üzerinde yapacak.

Tüzük kurultayına yönelik hazırlıklarına devam eden parti yönetimi, parti içi disiplin mesaisini de sürdürecek. 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde CHP aleyhinde çalıştığı iddia edilenlere yönelik şikayet talepleri, Haziran ayı sonuna kadar değerlendirilecek. Toplam bin 819 olan şikayet sayısını 886’ya kadar düşüren, 613 başvuruyu ise “Kayda değer” bulan parti yönetimi, MYK’de yapılan değerlendirmenin ardından raporları il disiplin kurullarına gönderecek. Edinilen bilgiye göre, parti aleyhine çalıştığı iddia edilen kişiler arasında 39 ilçe yöneticisi de bulunuyor.

Siyasi parti liderleriyle temaslarını sürdüren CHP Lideri Özgür Özel, AYM Başkanı Kadir Özkaya’yı da ziyaret edecek. Ziyarette Özel, “Yargının bağımsız ve tarafsızlığı” mesajını verecek.

CHP, sokağın talebi olmadıkça iktidara erken seçim baskısı yapmayacak. Yurttaşın içinde bulunduğu ekonomik sorunları öncelikli politika olarak belirleyen parti yönetimi, “Ekonomik buhrandan etkilenen vatandaşlar, ‘Seçim’ derse, ancak o zaman erken seçim talep edeceğiz” görüşü ile hareket edecek.