CHP’de Tüzük Kurultayı'na doğru: "CHP iktidarının ilk adımı"

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke ve CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi, gazeteciler ile bir araya geldi. 4-9 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek tüzük değişikliği kurultayına yönelik bilgi veren Böke ve Çiftçi, gazetecilerin sorularını da yanıtladı.

CHP’de değişimin ilk adımının Kasım 2023’te yaşanan yönetim değişikliğiyle atıldığını kaydeden CHP Genel Sekreteri Böke, “O günden itibaren yerel seçimlere hazırlanmaya başladık. Ölçme değerlendirmeye dayalı kurumsal bir sistem kurduk” diye konuştu. Örgütünden güç alan ve teknolojiyle pekiştirilen bir sistem kurulduğunu ifade eden Böke, “Mahallelerden örgütlere katılımcı bir süreç işlettik” değerlendirmesinde bulundu.

CHP İKTİDARININ İLK ADIMI

Böke, “İkinci Yüzyıl Değişim Kurultayı” olarak adlandırılan tüzük değişikliği kurultayının, “Herkesin rahatça görüşlerini dile getirebildiği seyircisiz bir kurultay” olacağını söyledi. Kurultay’ın, “CHP iktidarının sağlam temelini oluşturacak sürecin” ilk adımı olacağını belirten Böke, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kurultayımız ikinci yüzyıldaki iktidar iddiamızın, Türkiye’yi değiştirmek için ihtiyaç duyulan kurumsal değişikliğim adımları olacaktır. Bu sadece partimize değil, Türkiye’ye dair bir iddiadır. Ne yapıyorsak iktidar olmak için yapıyoruz. Sivas rastgele bir toplantı yaptığımız bir yer değil. Altı okumuzun, bir asrı aşan mirasımızın ilk adımlarının atıldığı yer olduğu için çok önemsiyoruz. Katılımcı program süreçlerinin de ilk adımını atıyoruz. Program kurultayının hazırlıklarını başlatacağız. Önümüzdeki bir yıl içinde partimiz programını yenileyecek. Altı okumuz en büyük gücümüz. İlkelerimiz mirasımız. Her şey değişir altı ok ve ilkelerimiz değişmez. Değişen dünya koşulları ve yurttaşların ihtiyacına göre bir program değişimi yapacağız.”

ANKARA DEKLERASYONU

Böke, kurultay süreciyle ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Üç farklı bölümde, kuracağımız masalarda tüm delegelerimiz ve genel başkanımız katılımıyla gerçekleştireceğiz. Önümüzdeki bir yıl için usul ve yönteme ilk bölümde karar vereceğiz. Hayat pahalılığı, eğitim endişeleri, geçim sıkıntısı sorunlarına çare üretecek ikinci yüzyıl kavramlarını, Türkiye vizyonumuzu hep birlikte konuşacağız. Küresel ve bölgesel gelişmelerin Türkiye’deki yansımalarını değerlendiren bir çalışma yürüteceğiz. Dünyadaki sosyal demokrat siyasete CHP liderlik yapıyor olacak. Sosyalist Enternasyonal'in bu konularda çalışan komitesi de kurultayımızda yer alacak. Birleşmiş Milletler'e sunacağımız Ankara Deklarasyonu hazırlanacak. Sosyalist Enternasyonal kendi hazırlıklarını tamamladıktan sonra CHP delegeleriyle çalışacak. Dünya liderlerinin katılacağı toplantıda bizim dünya vizyonumuz bir parçası olacak. İddiamız ve hedefimiz Türkiye iktidarıdır.”

DÖNEM SINIRLAMASI

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çitfçi ise taslak tüzüğün 5 Eylül’de son şeklini alacağını kaydetti. Çiftçi, tüzüğün kişiler değil, CHP iktidarı düşünülerek hazırlandığını dile getirdi. Dönem sınırlamasının mutlaka uygulanacağını söyleyen Çiftçi, dönem kuralına yönelik yöntemin ise henüz belirlenmediğini anlattı. Çiftçi, “Kimsenin hakkının gasp edilmediği” bir yöntem bulunacağını da sözlerine ekledi.