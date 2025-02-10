CHP’de üçlü zirveden mutabakat çıktı: Parti kararlarına saygı duyulacak

CHP lideri Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile gerçekleşen görüşmenin perde arkası belli oldu.

CHP kaynakları, “Bugüne kadar gerçekleştirilmiş en verimli görüşme” olarak değerlendirdikleri görüşmeden tam mutabakat çıktığını söyledi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, İBB Başkanı İmamoğlu ve ABB Başkanı Yavaş ile gerçekleştirdiği buluşmada herhangi bir kriz yaşanmadığı savunuldu. CHP kurmayları, “Muhalefete umut olmuş iki ismin” birbirini yıpratmama konusunda görüş birliğine vardığını kaydetti.

KARARLARA SAYGI DUYULACAK

Görüşmenin ardından kamuoyuna servis edilen fotoğrafın, toplantının genel atmosferini yansıttığı belirtildi. ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, partinin alacağı kararları kamuoyu önünde tartışmama konusunda da görüş birliğinde olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, ABB Başkanı Mansur Yavaş görüşmede anketleri de gündeme getirdi. Türkiye’nin tek gündeminin ekonomi olduğunu yönündeki sözlerini görüşmede de tekrarlayan Yavaş, ön seçime katılmama kararını toplantıda bizzat dile getirdi. Yavaş, ön seçime katılmama kararına karşın parti yönetiminin alacağı karara saygı duyacağını da kayıtlara geçirdi. Yavaş, ön seçimin tek başına kullanıldığı bir mekanizmanın sağlıklı sonuçlar doğurmayabileceğini de vurguladı.