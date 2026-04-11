CHP’de üst düzey istifa: İl Başkanı görevi bıraktı

CHP Kayseri İl Başkanı Ümit Özer'in görevinden istifa ettiği öğrenildi. 19 Ekim 2025 tarihinde yapılan kongrede Feyzullah Keskin'i geçerek yeniden başkanlığa seçilmişti.

Özer’in istifasının 13 Nisan Pazartesi günü parti genel merkezinde yapılacak MYK toplantısında görüşülerek karara bağlanacağı öğrenildi.

Parti kurmayları, Özer'in Alevilere yönelik daha önceki sözleri nedeniyle parti içi soruşturma geçirdiğini ve görevden alınma kararı verildiğini belirtti.

ÜMİT ÖZER KİMDİR?

1972 yılında Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Yahyalı’da, lise eğitimini Mersin’de tamamladı. 1994 yılında Süleyman Demirel Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nden mezun oldu.

Meslek hayatına jeoloji mühendisi olarak başladı; ardından otomotiv ve mobilya sektörlerinde yöneticilik yaptı ve aile şirketine ait maden sahalarında sorumluluklar üstlendi.

Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında aktif siyasete katıldı; il yönetim kurulu üyeliği ve Kadın Kolları İl Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2018 Kayseri İl Kongresi’nde CHP’nin Kayseri’deki ilk kadın il başkanı olarak seçildi ve bu görevi iki dönem yürüttü. İl başkanlığı görevinden ayrılarak 28. Dönem milletvekili aday adayı ve ardından Kayseri milletvekili adayı oldu.

Cumhuriyet Halk Partisi 39. Olağan Kurultayı’nda yeniden Kayseri İl Başkanı seçildi.