CHP’de “yemek” polemiği

CHP’de, eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun bayramda belediye başkanları ile başlayan ve “yemek” polemiği ile süren temasları tartışılmaya devam ediliyor. Kılıçdaroğlu'nun temaslarına anlam yüklenmemesi gerektiğini savunan bazı parti kurmaylarına karşın CHP içindeki bir kanat, “Görüşmeler Genel Merkez’e örtülü mesaj” değerlendirmesinde bulundu.

ADAY OLMAYACAK

Kılıçdaroğlu’nun ABB Başkanı Mansur Yavaş ile başlayan ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile de planlanan yemekli buluşmalarının ise kurultaya hazırlık olmadığı belirtiliyor. Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığının söz konusu olmadığının altını çizen CHP’nin eski yönetimine yakın isimler, “Seçimden başarı ile çıkan bir genel başkana karşı kurultay istemeyeceğiz” ifadesini kullanıyor. Ancak temaslar ile “Parti içi farklı bir ses de var” mesajının verilmesinin amaçladığı kaydediliyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yakın parti kurmayları da eylül ayında yapılacak tüzük kurultayının olağanüstü kurultaya dönüşebileceği tartışmalarına kapıyı, “Partinin böyle bir gündemi yok. Asıl gündemimiz yaz döneminde yerel seçim ivmesini yükseltmek” değerlendirmesiyle kapatıyor. Erken seçim talebinin sokakta olgunlaşmaya başladığını vurgulayan kurmaylar, şunları söylüyor: “Tematik mitingleri önemsiyoruz. Ekonomik krizin altında ezilen halkın gündemini alanlara taşıyacağız. Olası bir erken seçime karşı CHP’nin yol haritasını, politikalarını hazırlayacağız. 31 Mart’ta arkamıza aldığımız rüzgârın artması için de yaz döneminde tematik mitingleri sürdüreceğiz.