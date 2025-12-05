CHP’de yeni A Takımı: Yeni MYK kimlerden oluşacak?

CHP Lideri Özel, A Takımını belirleyecek. CHP’nin yeni MYK’si, 39’uncu Olağan Kurultay’ın gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi Toplantısı’nın ardından partililere ve kamuoyuna duyurulacak. CHP’nin mevcutta 22 kişilik MYK’sinde üye sayısı da düşürülecek.

CHP’de yeni dönem MYK’si, idari MYK hüviyetine büründürülecek. Bu kapsamda MYK üyeleri, siyasi mücadeleye odaklanacak. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi için oluşturulacak kadro ise somut vaatler ortaya koymak amacıyla politikalar üretecek.

HANGİ BİRİMLER KORUNACAK?

CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, CHP’nin Merkez Yürütme Kurulu’na yeni birimler eklenecek. Partililere göre, Genel Sekreterlik, Parti Sözcülüğü, İdari ve Mali İşler, Hukuk ve Seçim İşleri, Basın ve Halkla İlişkiler, Yerel Yönetimler, Örgüt ile İlişkiler ve Dış İlişkiler, MYK’de kesin olarak yerlerini koruyacak. Medya ve halka ilişkiler ayrılarak iki farklı birim oluşturulacak.

HANGİ BİRİMLER OLUŞTURULACAK?

CHP’nin yeni MYK’sinde oluşturulacak birimler arasında insan ve doğa haklarına yönelik yeni bir birim de olacak. Sosyal politikalar ve ekonomi politikalarının yanı sıra anketler ve kamuoyu araştırmaları üzerine çalışacak yeni bir birimin kurulması da sürpriz olmayacak. CHP kaynaklarına göre, yeni MYK’de en az 10 en fazla 14 üye görev yapacak.

CHP Lideri Özel, MYK’sini belirledikten sonra Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi kadrosunu oluşturacak. Ofis kadrosu oluşturulurken Parti Meclisi’nin tecrübesinden de yararlanılacak. Ofisin, PM ve MYK ile uyumu da gözetilecek.

OFİS ÇALIŞMALARI

Ofis bünyesinde görev yapacak CHP’liler, yeni Parti Programı’nı hükümet programına çevirmek için çalışacak. Bu kapsamda, Türkiye’nin temel sorunlarına çözüm üreten politikalar ortaya konulacak. Somut vaatler, halka ulaştırılacak ve “CHP Türkiye’yi yönetmeye hazır” mesajı verilecek. Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi bünyesinde görev yapacak ve icraatçı politikalara odaklanacak gölge bakanlar, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu ile de belirli periyotlarda görüşmeler gerçekleştirecek.

KİMLERİN ADI GEÇİYOR?

Mevcut parti yönetiminde, “Çekirdek kadro” olarak nitelendirilen kadrolarda yer alan Gül Çiftci, Özgür Karabat, Ensar Aytekin, Selin Sayek Böke, Burhanettin Bulut ve Gökan Zeybek’in yeni dönemde de yerlerini koruyacağı ifade ediliyor. Çevre politikaları üzerine çalışan Evrim Rızvanoğlu’nun yeni MYK’de görev alabileceği öne sürülüyor. Sezgin Tanrıkulu ismi de CHP’nin yeni MYK’si için geçiyor.

Partiye, 39’uncu Olağan Kurultay’da delegelerden aldıkları oylar ile eklenen Ozan Bingöl, Güldem Atabay, Emre Kartaloğlu, Kerim Rota ve Oya Ünlü Kızıl gibi isimlerin Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi çalışmaları için düşünüldüğü kaydediliyor. Namık Tan’ın CHP MYK’deki yerini koruyacağı, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi’ndeki dış politika kadrolarının ise Büyükelçi Ömer Kaya Türkmen ve Barış Övgün gibi isimlerle güçlendirileceği belirtiliyor.