CHP’de yeni MYK belli oldu: İki değişiklik

CHP’de, kayyum riskine karşı 6 Nisan’da gerçekleştirilen olağanüstü kurultayın ardından ilk Parti Meclisi Toplantısı gerçekleştirildi. Kurultayda delegelerin tamamına yakınının oyuyla güven tazeleyen CHP lideri Özgür Özel başkanlığındaki toplantıda, yeni dönemin yol haritası konuşuldu.

Toplantıda öte yandan yeni parti yönetimi de şekillendi.

CHP'nin 21'inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa bir kez daha seçilen Özgür Özel, partisinin MYK üyelerini belirlemek üzere gerçekleştirilen PM toplantısı öncesinde PM, YDK üyeleri ve milletvekilleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

"YORULMADAN ÇALIŞACAĞIZ"

Atatürk'ün mozolesine kırmızı ve beyaz çiçeklerden oluşan ve üzerinde Cumhuriyet Halk Partisi yazan çelengin bırakılması ve saygı duruşunun ardından Özel'in başkanlığındaki heyet, Misak-ı Milli Kulesi'ne geçti. Özel, burada Anıtkabir Özel Defteri'ne özetle şunları yazdı:

"Aziz Atatürk, Sayın Genel Başkanım, 6 Nisan 2025 tarihinde gerçekleştirdiğimiz 21'inci Olağanüstü Kurultayımızda görev alan Parti Meclisi, Yüksek Disiplin Kurulu ve 28. Dönem milletvekillerimiz ile birlikte huzurunuzdayız. 19 Mart 2025 tarihli sivil darbe girişimine karşı ülkemizin dört bir yanında ayağa kalkan, bizlere emanet ettiğiniz Cumhuriyeti ve demokrasiyi kararlılıkla savunan ve bu darbe girişimini püskürten milyonlar adına buradayız.

Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğu inancıyla, sizden ve kurucu kadrolarımızdan aldığımız ilhamla ülkemizde adaleti, hukuku ve tam demokrasiyi hakim kılıncaya dek yılmadan, yorulmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Sayın Genel Başkanım, milletimiz; iradesini, demokrasiyi ve kurduğunuz partimizi hedef alan alanlara, sizin partinizden sizin kurduğunuz Cumhurbaşkanlığı makamına aday olan Ekrem İmamoğlu ve arkadaşlarımıza karşı darbe girişimine geçit vermemiştir. Milletimizin bu duruşu geleceğe dair inancımızı daha da pekiştirmiştir. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılında, demokratik, laik ve sosyal hukuk devleti ilkelerini hakim kılmak için her alanda ve her mekanda mücadele etmeye devam edeceğiz.”

"SERT MUHALEFETE DEVAM"

Anıtkabir ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi’ne geçen CHP heyeti, saat 12.40’ta PM Toplantısı’na başladı. Toplantıda, yeni dönemin yol haritası masaya yatırıldı.

AKP’nin iktidarını uzun yıllar boyunca, "Kutuplaştırma siyaseti" üzerine kurduğunu belirten CHP kurmayları, "Önceleri, gerilimi artırarak oy kazanan AKP, şimdi kutuplaştırdığı için oy kaybediyor. Sokakta olmaya, sert muhalefet etmeye devam edeceğiz" dedi.

LİSTEDE İKİ YENİ İSİM

Toplantıda, 24 kişilik MYK da yeniden oluşturuldu. Mehmet Necati Yağcı ve Namık Tan’ın MYK’ye giren yeni isimler olduğu görüldü.

CHP MYK’nin tamamı, şu isimlerden oluştu: