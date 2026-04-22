CHP’de yeni yol haritası: Ara seçim talebi sokağa

CHP’ye yönelik operasyonların giderek derinleşmesinin ardından ara seçim tartışmaları daha da alevlendi. Belediye operasyonlarının, “CHP, nasıl bir yol haritası izleyecek?” sorusunu bir kez daha gündeme taşıdığı Ankara’da kulisler, “Ara seçim” ve “CHP’nin yol haritası” başlıklarında yoğunlaştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, ara seçim için destek arayışı kapsamında siyasi partilerle gerçekleştirdiği temasların ardından, yol haritasını ortaya koymak için kurmaylarıyla bir araya geleceği öğrenildi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştireceği görüşmede, “Ara seçim formülünü” masaya koymayı planlayan Özel’in, “Meclis Başkanı olarak görevinizi yapın” çağrısında bulunacağı bildirildi.

İSTİFA GÜNDEMİ

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, hakkında verilen soruşturma izninin ardından yaptığı, “Hukuk askıya alındı, her gün bir operasyon uyanıyoruz. Bunu seyredemeyiz. Topluca bir karar almamız gerekiyor” çıkışı ardından izlenecek yol haritası da büyük oranda şekillendi. CHP’liler, “Kamuoyunun gündemini gereksiz meşgul eden tartışmalar” olarak nitelendirdiği milletvekillerinin ve belediye meclis üyesi istifalarının gerçeği yansıtmadığını kaydetti. CHP’nin planında istifaların olmadığının altını çizen parti kurmayları, çok sayıdaki seçim bölgesinde mevcut durumun, ara seçimi zorunlu kıldığını savundu. CHP Lideri Özel’in de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile gerçekleştireceği görüşmede, “Ara seçim neden zorunlu?” sorusunun yanıtını paylaşacağı belirtildi.

CHP SAHADA

CHP’de, “Ara seçim çağrısı kapsamında bundan sonra ne yapılacak?” sorusu da yanıtını buldu. Son şeklini, CHP Lideri Özel’in milletvekilleri, belediye başkanları ve partinin karar organlarıyla yapacağı görüşmelerin ardından alması beklenen plan kapsamında, partinin mayıs ayında sahaya ineceği kaydedildi.

HÜKÜMET PROGRAMI

CHP’nin parti programının hazırlandığını, kritik alanlardaki politikaların büyük oranda belirlendiğini ifade eden CHP kurmayları, parti programının Türkiye'nin dört bir yanında anlatılacağını dile getirdi. Parti Programı yazılırken temel alınan dört sacayağının hükümet programına yön verdiğinin altını çizen CHP’liler, “Ara seçim çağrımız için destek talep ettiğimiz yurttaşa, ‘İlk seçimde iktidara geleceğiz, iktidarımızda sorunları, bu yöntemlerle çözeceğiz’ mesajını vereceğiz” dedi.

∗∗∗

YAVAŞ ADAY OLACAK MI?

ABB Başkanı Mansur Yavaş’ın, “Partiyi tartıştırmanın, adaylığı konuşmanın sırası değil” görüşünde olduğu belirtiliyor. Anketlerde Yavaş’ın en güçlü aday konumunda bulunduğunu belirten bazı CHP’lilere göre, “İmamoğlu aday olamazsa” Yavaş’ın adaylığına kesin gözüyle bakılıyor. CHP Lideri Özel’in, “Benim iki forvetim var” olarak nitelendirdiği isimler arasında yer alan Yavaş’ın, “Seçim takvimi belli olmadan adaylık konuşmak, halka haksızlık. Adayımız İmamoğlu, eğer engellerlerse o zaman çözüm üretilir” dediği ifade ediliyor.