CHP’de yılın ilk toplantısı: 2026 yılı seçim yılı olacak

CHP MYK, yeni yılın ilk toplantısını CHP Lideri Özgür Özel Başkanlığı’nda gerçekleştirdi. MYK toplantısının ardından Özel, milletvekilleriyle bir araya geldi.

Edinilen bilgiye göre, yeni yılın ilk MYK toplantısında güncel siyasi gelişmeler değerlendirildi. ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesi, toplantının ana gündem maddelerinden birini oluşturdu. CHP kurmayları, alanlarında sunum yaptı.

SÜREÇ KOMİSYONU

Dış politikadaki gelişmelerin yanı sıra TBMM Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nda devam eden çözüm süreci de MYK toplantısında konuşuldu. CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, süreçle ilgili son gelişmeleri Özel ve MYK üyelerine aktardı.

Komisyonun rapor yazım ekibinde de yer alan Emir, rapor yazım süreci ve yasal düzenleme aşamasıyla ilgili MYK üyelerine bilgi verdi. Komisyon tarafından oluşturulan heyetin kaleme alacağı raporun genel bir çevrece çizeceğini ifade eden Emir, CHP’nin komisyona sunduğu raporun, ortak raporun altına ekleneceğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, sürecin kritik aşaması olan yasal düzenleme aşaması öncesinde Güneydoğu ve Doğu Anadolu kentlerinin il başkanlarıyla bir araya geleceği ve bölgede, “Kanaat önderi” olarak nitelendirilen isimler ile bilgi alışverişinde bulunacağı aktarıldı.

“ARKA BAHÇE SİYASETİ”

CHP Milli Savunma Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu ve CHP Dış Politika Koordinatörü İlhan Uzgel ise Venezuela’daki gelişmelerle ilgili konuştu. Namık Tan’ın da ABD’nin müdahalesi ile ilgili bilgilendirme yaptığı belirtildi.

CHP’liler, ABD’nin Venezuela’ya müdahalesini, “Arka bahçe siyasetinin son örneği” olarak nitelendirdi. Venezuela’ya yönelik ABD müdahalesinin, “BM Şartı’nın egemenlik eşitlik, içişlerine karışmama ve kuvvet kullanma yasağı” ilkelerine açıkça aykırı olduğu vurgulandı. CHP’de, Venezuela’ya yönelik demokrasi tartışmalarının ABD’nin müdahalesini haklı çıkarmayacağı yorumları yapıldı.

SEÇİM YILI

CHP, 2026’yı “Seçim yılı” ilan etti. CHP Genel Merkezi’nde milletvekilleri ile gerçekleştirilen kapalı grup toplantısında, seçim senaryosunun konuşulduğu bildirildi. CHP’de, sandık çalışmalarının hızlanacağı ve milletvekillerinin 81 ile dağılarak seçim çalışmalarına başlayacağı kaydedildi.