CHP’de yol haritası çizildi

CHP’nin 28-29-30 Kasım tarihlerinde gerçekleştireceği 39’uncu Olağan Kurultay’ın teması belirlendi. CHP kaynaklarından edinilen bilgiye göre, “İktidar yürüyüşünün başlangıcı” olarak nitelendirilen kurultayın ana teması, “Adalet, mücadele ve iktidar” oldu. CHP kurmayları, İBB iddianamesi ve TBMM'ye CHP milletvekilleriyle ilgili sunulan fezlekelerin kurultay hazırlıklarını etkilemediğini kaydetti.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in tek aday olması beklenen kurultaya çarşaf liste ile gireceği bildirildi. CHP kurmayları, CHP lideri Özel'in, “Değişim kurultayı” olarak adlandırılan 38’inci Olağan Kurultay’dan sonra ilk kez, “En güçlü kurmay takımını” oluşturacağını söyledi. Çarşaf liste yönteminin parti yönetimine demokratik katılımın önünü açacağının altını çizen CHP’liler, “Her alanda yetkin, Türkiye’nin sorunlarının farkında olan ve sorunları çözebilecek nitelikte kadrolar oluşturulacak” diye konuştu.

Parti Meclisi seçimlerinde Özel’in anahtar listesinin karşısına “Parti içi muhalefet” olarak nitelendirilen isimlerden oluşan bir liste hazırlandığı belirtildi.

PM ÜYESİ ARTACAK MI?

CHP’nin 60 kişilik Parti Meclisi’nin 80 kişiye çıkarılacağı da öne sürüldü. İktidarın, “Ağzını açana yargı sopasını gösterdiğini” belirten CHP’liler, dokunulmazlığı olan Parti Meclisi üyelerinin alanlarında daha sert muhalefet yapabileceğini bildirdi.

MYK NASIL ŞEKİLLENECEK?

Yapısı değiştirilerek, “İdari MYK” hüviyetine kavuşturulması beklenen MYK’de üye sayısının da 14’e düşürüleceği kaydedildi. Genel başkan yardımcılarının, “Gölge bakanlık” yerine, “Hukuk, medya, parti örgütleri” gibi temel alanlarda görevlendirileceği savunuldu.

YOL HARİTASI NE OLACAK?

CHP’liler, “İmamoğlu iddianamesinin açıklanmasının ardından izlenecek yol haritası” ile ilgili de bilgi paylaştı. İddianamenin mevcut programlarını etkilemeyeceğini savunan CHP’liler, mitinglere devam edileceğini dile getirdi. CHP’liler hem iddiaları çürütecek hem de İBB’nin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığı dönemindeki yolsuzlukları gündeme getireceğiz. Tüm bu yolsuzlukların belgesini, videolar ve metinlerle kamuoyuna ilan edeceğiz.” dedi.