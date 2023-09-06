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CHP’den 100. kuruluş yıl dönümü videosu

CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle “Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz” notuyla X (Twitter) hesabından bir video yayınladı.

Güncel
  • 06.09.2023 20:14
  • Giriş: 06.09.2023 20:14
  • Güncelleme: 06.09.2023 20:28
Kaynak: Haber Merkezi
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CHP’den 100. kuruluş yıl dönümü videosu

CHP, 9 Eylül 2023 günü kuruluşunun 100. yılını kutlayacak.

CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle X (Twitter) hesabından bugün bir video yayınladı.

Video; “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi 100 yaşında! Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz. Cumhuriyetin yüzü” notuyla paylaşıldı.

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