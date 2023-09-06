CHP’den 100. kuruluş yıl dönümü videosu
CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle “Geçmişin mirasıyla yeni yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz” notuyla X (Twitter) hesabından bir video yayınladı.
Kaynak: Haber Merkezi
CHP, 9 Eylül 2023 günü kuruluşunun 100. yılını kutlayacak.
CHP, kuruluşunun 100. yılı nedeniyle X (Twitter) hesabından bugün bir video yayınladı.
Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi 100 yaşında!— CHP 🇹🇷 (@herkesicinCHP) September 6, 2023
Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz.#cumhuriyetinyüzü pic.twitter.com/maICIhKPIo
Video; “Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu partisi 100 yaşında! Geçmişin Mirasıyla Yeni Yüzyıla Ata'mızın gözünden bakıyoruz. Cumhuriyetin yüzü” notuyla paylaşıldı.