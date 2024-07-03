CHP’den 24 saatlik basın açıklaması: Eğitimin sorunları konuşulacak

CHP, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başta olmak üzere, eğitimdeki temel sorunlara dikkati çekmek amacıyla 24 saatlik basın açıklaması düzenleyecek. Açıklamaya, eğitim sendikalarının yöneticilerinin yanı sıra akademisyenler ve eğitim uzmanları da katılacak.

CHP Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Milletvekili Suat Özçağdaş, Meclis muhabirleriyle bir araya geldi.

Özçağdaş, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli başta olmak üzere, eğitim gündemindeki yakıcı sorunlara yönelik değerlendirmelerde bulundu. Özçağdaş, eğitimin sorunlarına dikkati çekmek için 24 saatlik bir basın açıklaması yapılacağını açıkladı.

TBMM’de düzenlenen buluşmada gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP’li Özçağdaş, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i, “Agresif, Anayasa ve kanun tanımaz” olarak tanımladı. Eğitimdeki sorunların, Türkiye’nin kısır gündemi nedeniyle zaman zaman gündem olamadığının altını çizen Özçağdaş, “Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun TBMM Genel Kurulu’na gelmesinin hemen ardından 24 saatlik bir basın açıklaması düzenleyeceğiz” dedi. Organizasyonda, eğitim sendikalarının yanı sıra eğitim uzmanları ve akademisyenlerin de yer alacağı bildirildi.

AFETLER ÜLKESİNDE EĞİTİM

CHP’nin eğitime yönelik 24 saatlik basın açıklamasındaki bazı konu başlıkları, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli, Afetler Ülkesinde Eğitim, Yerel Yönetimler ve Eğitim” olarak sıralandı. Afetler Ülkesinde Eğitim başlığının, 6 Şubat 2023 tarihli depremlerin gerçekleştiği saat aralığında düzenleneceği belirtildi. CHP’li Özçağdaş’ın, “24 saatlik eğitim maratonu” olarak tanımladığı organizasyona CHP Lideri Özgür Özel’in de katılacağı öğrenildi. Etkinliğin ardından CHP’nin, Türkiye’nin 21 kentinde eğitim buluşmaları gerçekleştireceği kaydedildi.

TEHLİKELİ UYGULAMA

Eğitimin, AKP iktidarın en başarısız olduğu alanlardan birisi olduğunun altını çizen Özçağdaş, AKP seçmeninin büyük bölümünün de eğitim politikalarından memnun olmadığını kaydetti. Özçağdaş, Öğretmenlik Meslek Kanunu’nu ile öğretmen istihdamına getirilmek istenen Milli Eğitim Akademisi’nin, “Türkiye’deki öğretmen yetiştirme paradigmasını kıran, son derece tehlikeli bir uygulama” olduğunu ifade etti.

TEKİN İLE GÖRÜŞME YOK

CHP gölge bakanları ile Kabine üyeleri arasında gerçekleşen temasların eğitim alanında yaşanmayacağını belirten Özçağdaş, “Anayasa tanımaz” olarak tanımladığı Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’den randevu istemeyeceğini söyledi.

YARGI YOLU

Öte yandan CHP’nin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” olarak duyurulan müfredat değişikliğini yargıya taşıyacağı belirtildi. Eğitimcilerin, “Laikliğe aykırı” değerlendirmesinde bulunduğu müfredat değişikliğinin geri çekilmesi için mücadele edeceklerinin altını çizen Özçağdaş, öğretmen istihdamında ayrımcılık başta olmak üzere büyük sorunlara yol açacak Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun iktidarın hazırladığı haliyle kanunlaşması durumunda da yargı yoluna başvuracaklarını vurguladı.