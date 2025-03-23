CHP’den 6 Nisan değerlendirmesi: Özel’in karşısına rakip çıkmaz

CHP’nin 24 Mart tarihli MYK toplantısı İstanbul’da düzenlenecek. Süreci CHP Genel Merkezi’nden takip eden idari MYK üyeleri, toplantıya online katılacak. CHP, TBMM grup toplantısının da İstanbul’da yapılması önerisini de değerlendirecek.

CHP kurmayları, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne kayyum atanmasının hukuken mümkün olmadığını belirtiyor.

KAYYUM RİSKİ DEVAM EDİYOR MU?

Hukuken mümkün olmamasına karşın İmamoğlu yerine kayyum atanma ihtimaline hiçbir zaman, “Kesinlikle olamaz” denilemeyeceğini kaydeden CHP kurmayları, “Hukuksuzluğun yaşandığı bir yerde bu ihtimal her zaman vardır” değerlendirmesini yapıyor.

KURULTAYDA RAKİP ÇIKAR MI?

CHP, 6 Nisan’da gerçekleştirilecek kongrede ise CHP lideri Özgür Özel’in karşısına bir ismin çıkmasını beklemiyor. Seçilmiş delegelerin kongrede oy kullanamayacağının altını çizen CHP’liler, “Bu durum, kurultay sonucunu etkilemez” ifadelerini kullanıyor.