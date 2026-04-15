CHP’den AİHM açıklaması: İmamoğlu’nun başvurusunu dikkatle takip ediyoruz

CHP İstanbul Milletvekili Namık Tan, "Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruyu dikkatle takip ediyoruz. Hükümet, AİHM'e "Türkiye'de CHP'li belediyeler her gün usulsüz operasyonlara tabi tutulurken neden tek bir AKP'li belediyeye dahi operasyon yapılmamasını" nasıl açıklayacak?" dedi.

Tan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine (AİHM) yaptığı başvuruyu dikkatle takip ediyoruz.

AİHM, Türkiye Cumhuriyeti makamlarından haklı olarak Sayın İmamoğlu'nun siyasi gerekçelerle yargılanıp yargılanmadığına dair açıklama talep ediyor.

Haklı olarak diyorum, çünkü biz Avrupa Konseyi'nin kurucu üyelerinden birisiyiz ve AİHM'i kuran iradeye imza atan devletlerdeniz. Türkiye olarak bize düşen, bir zamanlar devletlerarası hukukun tüm dünyada hakim olması için attığımız bu imzayı şereflendirmektir. Bu imzaya ve Cumhuriyetimizin geleneğine aykırı hareket eden, ülkemizin sözünü değersizleştiren, itibarına zarar veren mevcut AKP Hükümetidir.

Merak ediyoruz. Hükümet, AİHM'e "Türkiye'de CHP'li belediyeler her gün usulsüz operasyonlara tabi tutulurken neden tek bir AKPli belediyeye dahi operasyon yapılmamasını" nasıl açıklayacak?

AİHM'i Sayın İmamoğlu ve tüm diğer belediye başkanlarınıza bu haksız ve hukuksuz baskının siyasi nedenlerle yapılmadığına nasıl inandıracak?"