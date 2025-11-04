CHP’den AİHM kararına çağrı: Demirtaş ve aynı gerekçeyle tutuklu bulunan siyasetçiler derhal tahliye edilmelidir

AİHM'in eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği karara ilişkin CHP'den de açıklamalar geldi. CHP'Lİ Sezgin Tanrıkulu , "Bu kararın ardından Selahattin Demirtaş ve aynı gerekçeyle tutuklu bulunan siyasetçiler derhal tahliye edilmelidir" dedi. CHP'li Konurlap ise yaptığı paylaşımda, ''Sevgili Selahattin Demirtaş vakit kaybetmeksizin serbest bırakılmalıdır'' ifadelerini kullandı.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetti. Böylece AİHM'in 8 Temmuz 2025 tarihli "hak ihlali" kararı kesinleşmiş oldu.

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, karara ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın 'Tahliye edilmesi' yönünde verdiği kararına Türkiye tarafından yapılan itirazı reddetti ve hak ihlalini bir kez daha tescilledi. Mahkeme, tutuklamanın siyasi amaç taşıdığına ve yargı süreçlerinin makul sürede sonuçlanmadığına hükmetti. Delil yok, iddialar zayıf; amaç belli: muhalefete karşı yargı eliyle düşman ceza hukuku uygulamak. Bu kararın ardından Selahattin Demirtaş ve aynı gerekçeyle tutuklu bulunan siyasetçiler derhal tahliye edilmelidir."

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Selahattin Demirtaş'ın "Tahliye edilmesi" yönünde verdiği kararına Türkiye tarafından yapılan itirazı reddetti ve hak ihlalini bir kez daha tescilledi.



Mahkeme, tutuklamanın siyasi amaç taşıdığına ve yargı süreçlerinin makul sürede… — Sezgin Tanrıkulu (@MSTanrikulu) November 3, 2025

CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp'de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ''Sevgili Selahattin Demirtaş vakit kaybetmeksizin serbest bırakılmalıdır'' dedi.

Konuralp'in, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımın tamamı şu şekilde:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Adalet Bakanlığının itirazını reddederek Selahattin Demirtaş hakkında verdiği ihlal kararını kesinleştirmiş oldu. Kesinleşen karara istinaden Sevgili Selahattin Demirtaş vakit kaybetmeksizin serbest bırakılmalıdır. Barış ve adalet için…"