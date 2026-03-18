CHP’den Akın Gürlek’e “Muhittin Böcek” cevabı

Adalet Bakanı Akın Gürlek’in CHP Lideri Özgür Özel’in Muhittin Böcek’ten rüşvet aldığı iddialarına ilişkin CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın’dan açıklama geldi.

Silivri'deki İBB Davası duruşma arasında kameralar karşısında Akın Gürlek'e yanıt veren Günaydın, basın açıklamasını kurgulanmış olarak nitelendirdi.

"NEDEN KURGULANMIŞ?"

Günaydın, "Neden kurgulanmış diyorum? Acaba olmayan bir şeyi söylemeye mi gayret ediyorum? Gazeteci arkadaşlar bilir. O basın açıklamasında kim vardı? Hangi gazeteci vardı? Hangi gazeteci yoktu?

Anadolu Ajansı varken orada Anka neden yoktu? Bu soruların yanıtını veren herkes o basın açıklamasının bir kurgudan ibaret olduğunu görür. Neden bir basın toplantısı yapıp da gerçek gazetecilerden soru almıyorsunuz? Neden sorulara yanıt vermiyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Günaydın, Akın Gürlek'in dün belgelerin tamamını reddettiğini ancak bugün 4 tanesini bugün kabul ettiğini hatırlattı ve şöyle devam etti: "12 tane tapu ortaya konuldu. Tapuların tamamı sahte demişti dün. Bugün diyor ki 4 tane mal varlığım var. Ne oldu? Dördünün doğru olduğunu mu söylüyorsun şimdi?

Geriye kalan 8'i için ne söyleyeceksin?”

ADALET BAKANI DEDİKODU YAPMAZ

Akın Gürlek’in Muhittin Böcek iddialarını da hatırlatan Günaydın, “Ayrıca Gürlek bugün Muhittin Böcek üzerinden Genel Başkanımıza saldırmayı tercih ediyor. Böcek 16 Mart’ta Antalya Büyükşehir davasında beyanda bulundu. Böcek'in ifadelerinde senin sözünü destekleyen herhangi bir şey var mı? Sen bizim belediye başkanımızın yerine konuşarak mı kendini aklamaya çalışıyorsun? Adalet Bakanı dedikodu yapmaz, iş yapar. Varsa belge zaten vermek zorunda” diye konuştu.