CHP’den AKP’li İnan’ın sözlerine tepki: "Algıyla değil, gerçekle yüzleşin"

AKP Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan’ın İzmir’de muhalefet milletvekillerini hedef alan sözlerine CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç tepki gösterdi. Güç, yapılan açıklamaların iktidarın ülkeyi ve ekonomiyi yönetememesinin bir sonucu olduğunu belirterek, hakaret ve ayrıştırma diliyle sorumluluktan kaçıldığını ifade etti.

İnan’ın, “İzmirli olun, İzmirli olmayan çapulcuları, Ali Mahir Başarır’ları, Veli Ağbaba’ları bu şehrin belediye koridorlarına asla sokmayın. Nerede rant, nerede rüşvet, nerede hırsızlık varsa… İzmir’i dışarıdan bu çapulculara emanet ettirmeyin” sözlerinin ardından açıklama yapan Güç, iktidarın yaşanan ekonomik ve siyasal çöküşün hesabını veremediğini söyledi.

"KARANLIK TABLOYU DEĞİŞTİRMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Güç, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bu dil, özgüvenin değil; ülkeyi ve ekonomiyi yönetememenin, sorumluluk almaktan kaçmanın ve yaşanan büyük çöküşün hesabını verememenin yarattığı suçluluk psikolojisinin dışavurumudur. Bu ekonomik, sosyal ve siyasal çöküşün mimarları; bağırarak, hakaret ederek, ayrıştırarak ve hedef göstererek kendi sorumluluklarını örtbas edemezler. AKP yöneticilerine tavsiyemiz nettir: Hakaretle değil, icraatla konuşun. Algıyla değil, gerçekle yüzleşin. Bağırarak değil, hesap vererek siyaset yapın. Biz, bu ülkenin gerçek sorunlarını konuşmaya, halkın sorunlarını çözmeye ve bu karanlık tabloyu değiştirmeye devam edeceğiz."