CHP’den AKP’ye "bayram ikramiyesi" tepkisi

CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in emekli ikramiyelerine yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

"Sermayeye gürül gürül akan kaynak, iş emekliye gelince kurumaktadır" diyen CHP'li Taşcıer, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Faiz ödemelerine saniyede 176 bin lira ayırabilen bir bütçe anlayışının, konu emekliler olduğunda ‘kaynakların kıt olduğu’ gerekçesine sığınması, milletin aklıyla alay etmektir. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler’in ‘Emekli ikramiyeleri için bütçeden SGK’ya 150 milyar TL kaynak aktarıldı, zorluklarımız ortada’ ifadeleri, gerçeği yansıtmamaktadır. Bu söylem, emekliye bütçeden ayrılan payın yetersizliğini meşrulaştırma ve bütçe tercihlerinin siyasi sorumluluğunu görünmez kılma çabasından ibarettir.

Zira daha geçtiğimiz hafta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, SGK’nın tarihinin en güçlü aktüeryal dengesine ulaştığını açıklamış; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise Türkiye’nin yüksek gelirli ülkeler grubuna geçtiğini ifade etmiştir. Bu beyanların doğru olduğunu kabul edersek, AKP Grup Başkanı’nın emeklinin bayram ikramiyesinin neden artırılmadığına ilişkin ‘zorluklarımız ortada’ savunması kendi içinde çelişmektedir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Eğer atanmış Bakanların ifade ettiği gibi sistem gerçekten güçlüyse ve Türkiye yüksek gelir grubuna geçmişse; emeklilerin milli gelirden aldığı payın neden artmadığı, neden her yıl reel olarak gerilediği sorusuna, seçilmiş AKP milletvekillerinin açık ve net bir yanıt vermesi gerekmektedir.

"ENFLASYON ORANINDA ARTIRILMIŞ OLSAYDI, 9 BİN 830 TL OLMASI GEREKİRDİ"

Kaldı ki bu sorunun yanıtı da ekonomik değil, siyasidir. Sorun ikramiyenin tutarı değil, emekliye biçilen değerdir. Gerçekler ortadadır. Emeklilere ilk kez 2018’de bin TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi, asgari ücretin yüzde 69’una denk geliyordu. Geldiğimiz noktada yedide birine kadar düşmüştür. Bayram ikramiyeleri TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranında artırılmış olsaydı bugün 9 bin 830 TL düzeyinde olması gerekirdi. Oysa 4 bin lirada sabit bırakılmıştır. İktidar sadece enflasyon hesabıyla emeklinin hakkı olan en az 5 bin 830 lirayı gasbetmektedir. Şu anda Türkiye’de açlık sınırı 32 bin 365 TL, yoksulluk sınırı 105 bin 425 TL’dir. Aynı evde yaşayan iki emekliye verilen bayram ikramiyesi mevcut haliyle açlık sınırının dörtte birini dahi karşılamamakta, yoksulluk sınırının ise sadece yüzde 7’sine denk gelmektedir.

Öte taraftan SGK tarafından yayımlanan 2025 yılı Faaliyet Raporuna göre geçtiğimiz yıl Ramazan ve Kurban bayramlarında emeklilere toplam 114 milyar 646 milyon 144 bin 287 lira tutarında ikramiye ödemesi yapmıştır. Aynı yıl vazgeçilen Kurumlar Vergisi ise 701 milyar liradır. Başka bir ifadeyle, şirketlere sağlanan vergi istisna ve muafiyetlerinin maliyeti, emeklilere yapılan toplam bayram ikramiyesi ödemesinin yaklaşık 6 katıdır. Vazgeçilen Kurumlar Vergisi ile emekli bayram ikramiyesinin 2025 yılında kişi başı 22 bin lira olması mümkündü. Tercih edilmedi. 2026’da vazgeçilen Kurumlar Vergisi ise 768 milyar liradır. Yine bu kaynakla bu yıl emekli ikramiyesinin 24 bin liraya çıkartılması mümkündü. Bu da tercih edilmedi.

‘Zorluklarımız ortada’ diyerek Bayram ikramiyesini 5 bin liraya çıkartamayacaklarını savunan AKP Grup Başkanına hatırlatmak isteriz ki, kılı kırk yardıkları bin liralık ikramiye artışının iki bayram için maliyeti yaklaşık 32 milyar liradır. Vazgeçilen kurumlar vergisi bu tutarın 24 katıdır. Sermayeye gürül gürül akan kaynak, iş emekliye gelince kurumaktadır. Bugün çözülmesi gereken asıl mesele, emeklinin cebine giren paranın günlük hayatında neyi karşılayabildiğidir. Ekonomi lafla değil, alım gücüyle ölçülür. Vatandaş cebindeki parayla ne alabildiğine bakar. Bir yılda alışveriş sepeti yüzde 47 artmış, emeklinin gıda enflasyonu, TÜİK enflasyonunu sollamıştır.

"BUGÜN AKP İKTİDARI, ALİ CENGİZ OYUNLARIYLA EMEKLİYİ KANDIRMANIN PEŞİNDEDİR"

Sosyal devlet, en kırılgan kesimi koruyabildiği ölçüde anlam taşır. Bayram ikramiyesi bir sosyal destek ödemesidir. Böyle bir ödeme, hayat pahalılığının en çok hissedildiği dönemlerde emeklinin alım gücünü korumak için vardır. Faize, garanti ödemelerine, ayrıcalıklı kesimlere kaynak bulunurken; 17 milyon emeklinin bayram ikramiyesinde artış yapılmaması açık bir tercihtir. Bugün AKP iktidarı, ali cengiz oyunlarıyla emekliyi kandırmanın peşindedir."