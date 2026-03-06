CHP’den AKP’ye geçmişti: Özlem Vural Gürzel’e mahkemeden kötü haber

CHP’den istifa ettikten sonra 13 Eylül 2025’te AKP’ye katılan ve rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın taktığı Beykoz Belediye Başkan Vekili Özlem Vural Gürzel, göreve geldiği günden bu yana tartışmalı uygulamalarla gündeme geliyordu. Son tartışma ise belediyenin araç kiralama ihalesi üzerinden yaşandı.

TEK TEKLİF GEÇERLİ SAYILDI

Halktv.com.tr’de yer alan habere göre belediye, 21 Kasım 2025’te “Araç Kiralama Hizmeti İşi” için ihaleye çıktı. İhale 1 Ocak 2026 ve 31 Aralık 2027 tarihlerini kapsıyor. İhale için 18 şirket doküman aldı, 3 şirket teklif verdi. Ancak değerlendirme sonunda yalnızca bir şirketin teklifi geçerli sayıldı.

Yaklaşık 672 milyon 804 bin TL bedelli ihale, Marmara Katı Atık Yönetim Temizlik Peyzaj Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’ne verildi.

İHALEYE İTİRAZ EDİLDİ

İhaleye katılan şirketlerden biri sonuçlara itiraz ederek konuyu yargıya taşıdı. Davaya bakan Ankara 5. İdare Mahkemesi, 5 Şubat 2026 tarihli kararında ihalenin teknik şartnamesindeki araç model yılı şartının rekabeti kısıtladığına hükmetti.

Mahkeme kararında, ihalede kullanılacak araçların 2021-2022 model ve üzeri olmasının zorunlu tutulmasının rekabeti daraltıcı nitelikte olduğu belirtildi. Kararda ayrıca bu şartın, kamu kurumlarının araç temininde ekonomik yöntemin tercih edilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tasarruf genelgesine de aykırı olduğu vurgulandı.

MAHKEME İPTAL ETTİ

Mahkeme, bu nedenle ihaleye ilişkin kurul kararının ilgili bölümünü iptal etti.

Mahkeme kararının ardından Kamu İhale Kurumu da konuyu yeniden değerlendirdi. 25 Şubat 2026 tarihli kararla, mahkeme gerekçeleri doğrultusunda ihalenin iptal edilmesine hükmedildi.