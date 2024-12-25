CHP’den asgari ücret eylem planı: Milletvekilleri işçi semtlerine gidecek

CHP’nin asgari ücrete karşı ilk eylem planı hazırlandı.

BirGün’ün edindiği bilgiye göre, saat 14.00’te CHP Genel Merkezi’nde gerçekleşecek kapalı grup toplantısının ardından milletvekilleri sahaya dağılacak.

CHP kaynaklarının aktardığına göre, milletvekilleri 10’arlı gruplar halinde otobüslere binerek Ankara’da işçilerin yoğun olduğu semtlere gidecek. CHP lideri Özgür Özel ise HAK-İş ve Türk-İş’i ziyaret edecek.

Özgür Özel'in bugün (25 Aralık) gerçekleştireceği ziyaretinin detayları belli oldu.

Türk-İş ziyareti saat 16.00'da Türk-İş Genel Merkezi'nde, Hak-İş ziyareti ise 17.00'de Hak-İş Genel Merkezi'nde gerçekleşecek.