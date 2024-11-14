CHP’den Bakan Tekin’e kumanya: "Bunu çocuklara çok göremezsiniz"

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısında, “Öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek” eylemi yapıldı.

Komisyonun CHP’li üyesi CHP Milletvekili Cevdet Akay, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e süt, mandalina ve soğuk sandviçten oluşan kumanya uzattı. Bakan Tekin, kumanyayı almadı.

MEB’in vakıf ve derneklere aktardığı milyarlarca liralık kaynağa karşın öğrencilerin ve velilerin, “Bir öğün ücretsiz yemek” talebini reddetmesi, bütçe görüşmelerinde de protestolara neden oldu. CHP milletvekilleri, MEB’in öğrencilerden esirgediği kumanyayı komisyon salonunda dağıttı.

BAKAN’A ÜCRETSİZ YEMEK TEPKİSİ

Bakan Tekin’in TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı salonuna girdiği an itibarıyla başlayan eylemin ardından söz alan CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, kumanyayı göstererek, “Bunu çocuklara çok göremezsiniz” dedi.

CHP’li belediyelerin öğrencilere bir öğün ücretsiz yemek vermeye hazır olduğunu kaydeden Türeli, “Ancak belediyelerimizi de icraya veriyorsunuz” tepkisini gösterdi.

CHP Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu CHP’li belediyelerin okulların temizlenmesi ve çocuklara kumanya verilmesine yönelik taleplerin engellenmesini eleştirdi ve elindeki kumanyayı göstererek, “Kendiniz şunu bile veremiyorsunuz, yazıklar olsun” ifadesini kullandı.