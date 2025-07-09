CHP’den ‘Bayrampaşa istifaları’ açıklaması: "Söz konusu kişiler disipline verilmişti"

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, iki belediye meclis üyesinin istifasının ardından yazılı bir açıklama yayımlayarak, söz konusu üyelerin uzun süredir parti ilkeleriyle uyumsuz davrandığını ve haklarında disiplin süreci başlatıldığını duyurdu.

Açıklamada, istifaların gerçeği yansıtmadığı, kamuoyunu yanıltmaya yönelik olduğu ve Belediye Başkanı Hasan Mutlu’ya yönelik bir karalama kampanyasının parçası olduğu iddia edildi.

DİSİPLİN SÜRECİ İSTİFALARDAN ÖNCE BAŞLAMIŞ

İlçe Başkanlığı, istifa eden meclis üyelerinin “parti ve belediye başkanını yıpratma amacı taşıyan” girişimlerde bulunduğunu ve bu nedenle disiplin sürecinin başlatıldığını belirtti. Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun da bu kişilere ilişkin savcılığa suç duyurusunda bulunduğu açıklandı.

Açıklamada, “Henüz bu süreç tamamlanmadan yapılan bu istifalar, kamuoyunu yanıltmaya yönelik bir girişimdir” denildi.

“HALK DESTEĞİ ARTARAK SÜRÜYOR”

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam imzasıyla yayımlanan açıklamada, Belediye Başkanı Hasan Mutlu’nun halk nezdindeki desteğinin devam ettiği vurgulandı. Yapılan saha çalışmaları ve anketlere dikkat çekilerek, “Bugüne kadar partimize ve belediye başkanımıza yönelik karalama kampanyalarına itibar etmeyen halkımızın, bundan sonra da mesnetsiz iddialara itibar etmemesini önemle rica ederiz” ifadeleri kullanıldı.

“CHP’NİN OYLARIYLA OTURDUKLARI KOLTUKLARI TERK ETMELİLER”

Açıklamada, meclis üyelerinin görevlerini kişisel başarılarıyla değil, CHP’nin aldığı oylarla sürdürdükleri vurgulandı. Bu nedenle etik ve siyasi sorumluluk gereği meclis üyeliğinden de istifa etmelerinin bir zorunluluk olduğu belirtildi. CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı, “Kişisel hırslarını, partimizin ortak aklının ve halkımızın iradesinin önüne koyan hiçbir anlayışa geçit vermeyeceğiz” mesajını verdi.