CHP’den birlik mesajı: İktidara yürüyoruz, kayyumlarla amasız fakatsız mücadele

CHP'li belediye başkanları, CHP Genel Merkez'inde bir araya geldi. Belediye başkanları toplantısının yapıldığı salonun girişine, "Halkın Belediyesi, Halkın İradesi" yazılı afiş asıldı. Salona giden koridor ise "Var Bir Çaresi Cumhuriyet Halk Partisi" afişleriyle donatıldı.

Mazereti olanların yanı sıra tutuklu bulunan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in dışında belediye başkanlarının büyük bölümünün katıldığı toplantının ana gündem maddelerinden biri de kayyumlar oldu. Yerine kayyum atanan Ovacık Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül de toplantıya katılanlar arasındaydı. Toplantıda, Ahmet Özer’in cezaevinden gönderdiği mektup da okundu.

KAYYUMLARA KARŞI BİRLİK

Edinilen bilgiye göre, CHP lideri Özgür Özel toplantıda 'birlik' mesajı verdi. İktidarın kayyum politikasına karşı topyekun tepki verilmesi gerektiğini kaydeden Özel, belediye başkanlarının da “Amasız-fakatsız mücadele” etmeleri gerektiğini dile getirdi. Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in yerine kayyum atanmasıyla başlayan mücadeledeki birlik görüntüsüne dikkati çeken Özel, “Kayyumlara karşı mücadelenin aynı kararlılıkla sürdürüleceğini” söyledi.

Belediye başkanlarının gündeminde kayyum atamalarının yanı sıra, iktidarın belediyelere yönelik mali yaptırımları, belediyelerin hizmet verdiği kreşlere ilişkin uyarı yazısı ve SGK borçları üzerinden gündeme getirilen hacizler de toplantıda değerlendirildi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMA

Belediyelerin gelirlerindeki yüzde 40’lık artışa karşın giderlerin ise yüzde 88 oranında arttığı kaydedilerek, gelir artırıcı uygulamalara ağırlık verilmesi gerektiği görüşünde birleşildi. İktidarın tüm yaptırımlarına rağmen sosyal belediyecilik uygulamalarından geri adım atmayacaklarını kaydeden CHP’li belediye başkanlarının, “Halk lokantaları, kreşler ve dezavantajlı kesimlere sosyal yardım” gibi örnek uygulamalar konusunda koordineli çalışacağı bildirildi.

CHP lideri Özgür Özel, toplantının basına açık bölümünde belediye başkanlarına yönelik bir konuşma da gerçekleştirdi. Yurttaşın 31 Mart’ta 14’ü büyükşehir, 21’i il belediyesi olmak üzere toplam 414 belediyeyi CHP’ye emanet ettiğinin altını çizen Özel, “Siz, yerelde iktidar olarak geneldeki iktidarın değişeceğine dair umudu yükselten, yüzleri güldüren ve bu ülkenin bilhassa gençlerinin bir seçim daha beklemeye karar verdikleri o gecenin mimarlarısınız” diyerek belediye başkanlarına seslendi.

CHP’NİN OYU YÜZDE 46

Özel’in konuşmasında özetle şunları kaydetti:

“Belediye başkanlarımızın ve ekiplerinin performansını ölçüyoruz. Şu ana kadar ölçülen belediye başkanlarımızdan memnuniyet oranın ortalamadaki artışı, seçim gününe göre yüzde 8,5’tir. Tekrar ifade edeyim. Seçim günü ortalamamız yüzde 38’di Türkiye’de, şu anda ortalamamız yüzde 46’ya gelmiş durumdadır.

SARAY DA FARKINDA

Aklıma gelen ve gelmeyen ama her birisi buralarda, bu sıralarda oturan sizlerin eseri olan bu işlerin ne yaptığını vatandaş hissediyor. Ama artık Saray da ölçümlerde görüyor.

BİRLİK MESAJI

Tabii ikincisi ise bu salondaki sizleri itibarsızlaştırmak, her türlü iftira ve karalama ile itibarsızlaştırmak, sizle uğraşmak, ekonomik olarak zorda bırakmak, başaramıyor gibi göstermek ve bir yandan da size kara çalarak, iftira atarak, haksızlıklar, hukuksuzluklarla CHP belediyeciliğinin ilk 7-8 ayda yazdığı destanı gölgelemek ve geriye çevirmek gayreti. Şimdi bununla mücadele ettiğimiz bir süreçteyiz. Zorlu ve ağır bir süreçteyiz. Onun için bugün hep birlikte buradayız. Biriz ve beraberiz.

Tabii pandemide vatandaşa beş maske dağıtamayan iktidar CHP’li belediyeleri engellemenin derdine düştü. Vatandaşın yaptığı bağışlara el koyarak, aşevi hesaplarına el koyarak pandemide vatandaşı aç bırakmayı göze aldı.

'ANKARA’YI SATANLAR İSTANBUL’A İHANET EDENLER'

Bir hesap sorduracaksanız ilk önce çok güçlü delilleriniz ve çok temiz ve özgüveni yüksek bir ekibinizin olması lazım. Ben bunu yapabiliyorum. Bunu yapamadığınızı konser meselesi ortaya çıktıktan bir hafta sonra hep beraber gördük. Ama bir hesap soracaksanız bence Bülent Arınç’ın deyimiyle ‘Ankara‘yı parsel satanlardan’ ya da kendi ifadenizle ‘İstanbul’a ihanet edenlerden’ sormaya başlayabilirsiniz. Siz sormazsanız biz soracağız.

CHP İKTİDARA YÜRÜYOR

Türkiye İttifakı ki 31 Mart’taki o zaferi sorumluluk görmüştür. Bunu omzunda sorumluluk görüp Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisini ikinci yüzyılın ilk seçimlerinde iktidar yapmak üzere bir yürüyüşe başlamıştır. Gazinin partisi birdir, ayaktadır, iktidara yürümektedir.”

CUMHURBAŞKANI’NA ÖNERİ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediye başkanları toplantısına verilen arada gazetecilerin sorularını yanıtladı. İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP’li belediyeler yönelik eleştirilerini de değerlendirdi.

CHP’li tüm belediye başkanlarının ekonomik depresyonla mücadele eden yurttaşları sağlıklı tutmaya gayret ettiğini belirten İmamoğlu, “Cumhurbaşkanının bir emekliye, bir öğrenciye ya da çocuğunu kreşe, okula yollayamayan anneyle tartışmasını öneririm” diye konuştu.

İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın CHP’li belediyelere yönelik eleştirel sözleriyle ilgili, “Haktan uzak kalınca böyle oluyor” değerlendirmesini de yaptı.

SEÇMEN İRADESİ VURGUSU

ABB Başkanı Mansur Yavaş da toplantıya verilen arada kameraların karşısına geçti. İktidarın kayyum politikasını eleştiren Yavaş, “Hukuki süreç sonuçlanmadan hiçbir yere kayyum atanmaması lazım” ifadesini kullandı. Yavaş, seçmen iradesinin öneminin altını çizdi.

CHP’li belediyelerin sosyal belediyecilik uygulamalarının halkta büyük karşılık bulduğunu ifade eden Yavaş, “Bunu gördükçe, engel olmak için çareler arıyorlar” görüşünü savundu.

ÇÖZÜMDEN TARAFIZ

CHP’li belediyelerin, yurttaşa temas eden konularda merkezi hükümete, “Gelin birlikte yapalım” şeklinde işbirliği teklifi götürdüğünü vurgulayan Yavaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun siyaseti falan olmaz. Çocukların geleceği önemli. Ankara’da Karayolları’nın sorumluluğunda olan yollar kapanıyor. Araç gönderiyoruz ve bize, “Açmayın yolları” diyemiyorlar. Yalnızca karayollarında değil, kamunun bütün alanlarında belediye ile beraber hükümetin işbirliği yaparak vatandaşa çözüm üretmesi lazım. Biz çözüm tarafındayız ve çözüm isteyen herkes işbirliğine hazırız.