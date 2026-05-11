CHP’den Burcu Köksal'a ihraç talebi: Kimseye fırsat vermeyiz

CHP MYK, Genel Başkan Özgür Özel başkanlığında toplandı. CHP’ye yönelik yargı ablukasının gölgesinde gerçekleştirilen MYK’de, saha çalışmalarının yanı sıra güncel siyasi gelişmeler de tartışıldı. CHP MYK’nin en önemli gündem maddeleri ise Burcu Köksal ve Muhittin Böcek oldu.

CHP MYK’de, 4 Mayıs’ta başlayan saha çalışmalarına yönelik değerlendirmeler yapıldı. Toplumdaki, “CHP, sorunları çözemez” algısının birebir temaslar ile tersine çevrildiğini belirten CHP kurmayları, “Hükümet Programı ile Türkiye’yi yönetme iddiamızı ortaya koyduk” görüşünü dile getirdi.

ALGI YIKILDI

Saha çalışmalarından elde edilen bulguların 22 Mayıs’a kadar rapor haline getirileceğini belirten CHP’liler, “Saha çalışmalarına yönelik raporlar, yeni dönemdeki yol haritasında kritik rol oynayacak” diye konuştu. CHP kurmayları, saha çalışmalarının temel hedeflerinden biri olan, “Muhalefet yalnızca şikâyet ediyor” algısının yıkıldığını dile getirerek, partilerinin ekonomi, yargı ve eğitim başta olmak üzere en temel alanlara yönelik çözüm önerilerinin toplumda karşılık bulduğunu vurguladı.

AKP’YE TRANSFERLER

CHP MYK’nin en önemli gündem maddesini ise belediye başkanlarına yönelik, “AKP’ye geçecek” iddiası ve “Etkin pişmanlık” kapsamında verilen ifadeler oluşturdu. İktidarın sandıkta alamadığı belediyeleri baskı ile almaya çalıştığını belirten bir CHP kurmayı, “Toplum bu isimlere, ‘AKP’ye geçiyorsa bir açığı vardır’ diye yaklaşıyor. Bu utanç o isimlere yetmeli” dedi. CHP MYK öte yandan, AKP’ye geçeceği belirtilen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’ın kesin ihraç talebiyle disipline sevkine karar verdi.

CHP yönetimi, “İtiraf” olarak nitelendirdikleri Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamındaki ifadelerini de değerlendirdi. İfadelerdeki iddiaların hiçbir gerçekliği bulunmadığını anlatan CHP’liler, “Yine bir, ‘Hatırlamıyorum, bilmiyorum’ sözleriyle dolu ifadeler ile karşı karşıyayız. Bu partiye kimsenin leke çalmasına izin vermeyeceğiz” görüşünü bildirdi.

GERÇEK GÜNDEM EKONOMİ

CHP Sözcüsü Zeynel Emre, MYK toplantısı devam ederken kameraların karşısına geçti. Emre, Türkiye’nin gerçek gündeminin ekonomi olduğunu kaydederek, iktidarın suni tartışmalar ile gündemi meşgul ettiğini söyledi. Türkiye’nin kötü yönetildiğini ifade eden Emre, TBMM’ye sunulan ve Sekizinci Varlık Barış Paketi adı verilen düzenleme ile de tüm dünyadaki kara paranın Türkiye’ye taşınacağını savundu. CHP’li Emre, Türkiye’deki en büyük sorunlardan birinin gelir adaletsizliği olduğunun altını çizerek, “Türkiye, ultra zengin sayısında son beş yılda en fazla artış yaşanan ülke konumunda” ifadesini kullandı.

BELEDİYE BAŞKANLARI

CHP’nin yargı ablukasında olduğunu anlatan Emre, “CHP’den casus, ajan çıkmaz. Bizden çıkacak tek şey yurtseverliktir” değerlendirmesinde bulundu. CHP’li belediye başkanlarının baskıyla transfer edilmek istendiğini söyleyen Emre, “Milli iradeye saygı göstermeyen iktidar, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal’a rozet takmaya hazırlanıyor. Vatandaş nezdinde bu geçişler, ‘Demek ki bir açığı vardı’ sonucunu getirir” yorumunu yaptı.

KÖKSAL’A İHRAÇ

Köksal’ın, “Sen yurdunu mu sevmiyorsun?” diye sorduğu Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile aynı partide olacağının altını çizen Emre, “Geçmişte söylemediği laf bırakmadığı insanlarla şimdi kol kola mı yürüyecek Burcu Hanım?” diye sordu. Köksal’ın aramaları yanıtsız bıraktığını dile getirerek, “Biz yönetim olarak Burcu Köksal’ı kesin ihraç istemiyle disipline sevk ettik” bilgisini paylaştı.

Gökhan Böcek’in etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadelerle ilgili de konuşan CHP’li Zeynel Emre, sözlerini şöyle sürdürdü: “1 milyon avro paradan bahsediyor, kimden aldığını kime verdiğini hatırlanıyor. Genel Merkez’e geldiğine yönelik kaydı yok. Külliyen yalan. Özkan Yalım ile ilgili de itirafçı beyanları çıktı ortaya. İnsanın okurken utanç duyacağı diyaloglar var. Bir Savcı nasıl olur da hayatını genç yaşta kaybetmiş Gülşah Durbay ve Genel Başkanımız ile ilgili soru sorabilir? Deli saçması şeyler… Sizin kız çocuğunuz, eşiniz yok mu?"