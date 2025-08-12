CHP’den demokratikleşme paketi: Kayyumlar, AYM ve AİHM kararları, ifade özgürlüğü

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu heyeti, CHP’nin 18 maddeden oluşan demokratikleşme paketini açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, kameraların karşısına geçti.

CHP’li Murat Emir komisyon üyesi 11 milletvekilinin, kamuoyunu periyodik aralıklarla bilgilendireceklerini açıkladı.

Komisyonun üçüncü toplantısını gerçekleştireceğinin altını çizen Emir, komisyonun çalışma yönergesinin oybirliği ile kabul edildiğinin altını çizdi. Şeffaflık ve gündemde ortaklaşma başlıklarının önemine dikkati çeken Emir, “Kararların nitelikli çoğunlukla alınması ve birçok konuda CHP’nin talepleri karşılandı” dedi.

“TEDİRGİNLİKLERİ ANLIYORUZ”

İkinci toplantının kapalı olmasına yönelik eleştirilerin, “Süreci zehirlemek isteyenler” tarafından kasıtlı olarak servis edildiğini kaydeden Emir, şunları söyledi:

“Biz, komisyonla ilgili tedirginlikleri anlıyoruz. Anayasa değiştirilmesin, Cumhuriyet’in temel değerleri tartışmanın içine çekilmesin yönündeki kaygıları anlıyoruz elbette. İkinci toplantı, MİT sunumu nedeniyle kapalı yapıldı. Bugün üçüncü toplantı yapılacak ve basına açık olacak. Komisyon üyelerimiz, komisyon gündemi ne olmalıdır sorusunun cevabını arayacaklar.”

“DERSİMİZE ÇALIŞTIK”

CHP’li Emir, komisyonun çalışma amaçlarına, “Özgürlük, adalet ve demokrasi” kavramlarının eklendiğini vurguladı. Kürt sorununun, Türkiye’de demokratikleşme olmadan kalıcı çözüme ulaştırılamayacağının altını çizen Emir, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Daha adil ve özgür bir Türkiye’yi kurmak için mücadele veren bir partiyiz. Uzun yıllara sair çalışmalarımız var. Ama bu süreçler gündeme geldiğinde Adalet ve Demokrasi komisyonunu kurduk. Komisyondaki arkadaşlarımızın ayrıntılı bir çalışma yaptılar. Daha demokratik bir Türkiye’yi, herkesin kendini eşit hissettiği bir Türkiye’yi nasıl kuracağımızı çalıştık. Dersimize çalıştık.”

AYM VE AİHM KARARLARI

CHP, Kürt sorunun çözümüne yönelik Meclis’te kurulan komisyonun çalışmalarını şu sekiz başlıkta yürütmesi gerektiğini kaydetti:

Cumhuriyet Halk Partisi ve Sosyaldemokrat Halkçı Parti’nin Kürt sorunu hakkında ortaya koyduğu rapor ve çalışmaların değerlendirilmesi

Cumhuriyet Halk Partisi TBMM Grubunun bugüne dek vermiş olduğu kanun tekliflerinin derlenmesi, bunların güncelliğinin değerlendirilmesi

Yürürlükte olan kanunların yarattığı adaletsizliklerin incelenmesi

Güvenlik politikaları bakımından sürecin arka planı ve günümüz koşulları

Anayasayasızlaştırma projesi, anayasanın uygulanmaması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması sorununun değerlendirilmesi

İktidarın ortaya attığı anayasa değişikliği tartışması kapsamında kurulan tuzakların değerlendirilmesi

Temel hak ve özgürlükler bakımından demokratikleşme için yenilikler

Hukuksuzlukların yoğunlaştığı ve toplumsal barışa zarar veren siyasi davaların değerlendirilmesi, toplumsal barışa ve adalete ulaşmak için atılması gereken adımlar.

DEMOKRATİKLEŞME PAKETİ

CHP heyeti, CHP’nin demokratikleşme paketini de açıkladı. CHP’nin Adalet Bakanlığı’ndan Sorumlu Gölge Bakanı Gökçe Gökçek’in açıkladığı 29 maddelik pakette, özetle şunlar yer aldı:

Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında tam yetkili bir “Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu” kurulmalıdır.

Altının önemle çizilmesi gerekir ki, fiili olarak anayasayı askıya almış bir iktidarla, ifade özgürlüğünün olmadığı bir ortamda anayasa yapılamaz. Anayasanın uygulanmasının önündeki tüm engeller kaldırılmalı, yargı üzerindeki tüm siyasi baskılara derhal son verilmelidir.

Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği hükümlerin hiçbir değişiklik yapılmaksızın yeniden kanunlaşması uygulamasına son verilmelidir. Anayasa Mahkemesi’nin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin tüm kararları uygulanmalıdır.

İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ

Kalıcı bir toplumsal barış ortamının kurulabilmesi, ancak demokratikleşme adımlarıyla ve hukuk devletinin tesisiyle mümkündür. Türkiye’nin demokratikleşmesi için herkesin düşüncesini özgürce dile getirebildiği bir ortamın sağlanması; siyasi iktidar ve paydaşlarının ifade özgürlüğünün sınırlarını aşacak ötekileştirici bir nefret dilini kullanabildiği, bunun dışında kalan herkesin ise kendisini baskı altında hissettiği mevcut düzenin terk edilmesi şarttır.

Mahalli idareler sisteminde kamu yönetiminin bütünlüğü ve yerel yönetimlerin güçlendirilmesi esas alınmalıdır. Afet gibi olağanüstü haller dışında yerel yönetimlerin yetki alanlarına giren ve onları devre dışı bırakarak bakanlıklara ve kamu kurumlarına yetki devrini düzenleyen yasal düzenleme ve yürütme işlemlerine son verilmelidir. İktidarın özellikle 31 Mart seçimleri sonrasında yerel yönetimlerde gücü azaldıkça yerel yönetimler üzerinde mali ve idari yetkilere artan müdahalesi durdurulmalı, anayasada düzenlenen idari vesayet yetkisinin siyasi amaçlarla istismarına son verilmelidir.

Siyaseti yargı aracılığıyla dizayn çabalarına son verilmesi, 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi edilmesi gerekmektedir.

Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi.

Terörle Mücadele Kanununda hukuki belirlilik ilkesi

Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi

CUMHURBAŞKANINA HAKARET SUÇU

Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçları yürürlükten kaldırılmalı, genel anlamda ise hakaret suçu yeniden düzenlenerek bu suça hürriyeti bağlayıcı ceza yerine adli para cezası öngörülmeli ve şikayete bağlı soruşturma esası benimsenmelidir.

Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçuna somut saldırıya sebep olma ölçütü getirilmeli, düzenlemenin amacına aykırı olarak çoğunluğu azınlığın fikirlerine karşı korumak olarak algılayan ve eleştirel açıklamaları suç sayan baskıcı ve antidemokratik yorumlara engel olunmalıdır.

İnsanlığa karşı suçlarla ve işkenceyle etkin mücadele.

Otoriter yönetimlerden ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması.

Kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı etkin bir mücadele.

HALKIN HABER ALMA HAKKI

Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu ortadan kaldırılmalıdır.

Sansür yasasının yürürlükten kaldırılmalıdır.

Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması gerekmektedir.

Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi.

Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi.

Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması