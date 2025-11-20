CHP’den deprem konutları tepkisi: “Kura var, anahtar var, tören var ama ev yok”

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, “6 Şubat'ın yıl dönümünde her ilden aileler, Adıyaman'a çağrılarak bizzat Cumhurbaşkanı’nın elinden anahtar teslimi yapıldı. Bürokratlar ailelere, ‘Cumhurbaşkanı sorarsa '3 artı 1 evde oturacağız, çok beğendik' deyin’ diye tembihte bulundu. Bugün ise kura var, anahtar var, tören var ama depremzede yurttaşlarımız 10 ay önce anahtarlarını teslim ettiğiniz evine hala giremedi. Depremzede hala konteynerde, hala belirsizlik içinde” dedi.

CHP Kadın Kolları Genel Başkanı ve Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, deprem konutlarındaki gecikmeyi ve yaşanan mağduriyeti TBMM gündemine taşıdı.

Kaya, dün Meclis Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada konuya dair şunları söyledi:

“Depremin üzerinden bin günü aşkın zaman geçti. Siz, ‘Bir yılda 650 bin konut yapacağız’ dediniz. Ama yıllar geçti, sadece yarısını tamamlayabildiniz. Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde depremzede yurttaşlarımız tam 14 ay önce kura çekimine katıldı. 6 Şubat'ın yıl dönümünde, yaklaşık 10 ay önce her ilden aileler, Adıyaman'a çağrılarak bizzat Cumhurbaşkanı’nın elinden anahtar teslimi yapıldı. Bürokratlar ailelere, ‘Cumhurbaşkanı sorarsa '3 artı 1 evde oturacağız, çok beğendik' deyin’ diye tembihte bulundu. Bugün ise kura var, anahtar var, tören var ama depremzede yurttaşlarımız 10 ay önce anahtarlarını teslim ettiğiniz evine hala giremedi. Depremzede hala konteynerde, hala belirsizlik içinde. Soruyorum size, iktidara: Bu nasıl devlet yönetimi? Sizin bu aldatmacanızın hesabını soracağız. Depremzedeler evlerine kavuşana kadar haklarını aramaya devam edeceğiz.”