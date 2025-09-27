CHP’den Erdoğan kararı: Meclis açılışında karşılamayacağız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Parti Meclisi (PM), Özgür Özel başkanlığında yeni Merkez Yönetim Kurulu'nu (MYK) belirlemek için toplandı. Olağanüstü Kurultay’ın ardından gerçekleştirilen ilk Parti Meclisi Toplantısı’nda CHP Lideri Özgür Özel, mevcut MYK’yi korudu. Özel’in listesi, oy birliğiyle seçildi.

Toplantıda öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, güncel siyasi gelişmelerle ilgili bir sunum da yaptı. Toplantıda, CHP’ye yönelik yargı operasyonları ile Türkiye gündemi de ele alındı.

TOPLUMUN SORUNLARI

MYK listesini değiştirmeyen Özgür Özel, parti programının dört ana başlıkta kamuoyuna anlatılmasına yönelik Parti Meclisi üyelerinin daha çok görev almasını istedi. Parti Programı'nın önemine dikkati çeken Özel, "Hukuksuzluklara karşı mücadeleyi sürdürürken toplumun sorunlarını da unutmayacağız. Sorunlara çözüm önerilerimizi sunacağız" diye konuştu.

MECLİS AÇILIŞI

CHP’nin öte yandan, 1 Ekim’de gerçekleştirilecek TBMM Yasama Yılı açılışında Cumhurbaşkanını karşılamama kararı aldığı da bildirildi. Parti Meclisi’nde oy birliği ile alınan karar kapsamında CHP’nin oturuma katılmayacağı belirtildi.